Сезонность в динамике индекса потребительских цен в течение года в Беларуси характеризуется уменьшением процента месячной инфляции к лету и минимальными в году индексами в летние месяцы, часто показывающими дефляцию благодаря падению цен в секторе продовольственных товаров. Но в июне дефляция не фиксировалась в Беларуси еще ни разу. Июньской дефляции 2019-го года способствовала жаркая погода — более раннее созревание агропродукции. Кроме этого, поддержал дефляцию нулевой индекс в непродовольственном секторе — результат курсовой динамики Br-рубля, который укрепляется в этом году.
Проценты по новым срочным депозитам физических лиц в банках Беларуси продолжают медленно подрастать: в национальной валюте – по всем видам вкладов (по отзывным и безотзывным, по «коротким» и «длинным»), а в иностранной валюте – по безотзывным и «длинным». В результате поднимается средняя по банковской системе процентная ставка по всем действующим (текущим) срочным вкладам. С учетом того, что в Br-рубль в этом году заметно укрепился к доллару, Br-вклады оказались в десятки раз более выгодные, чем долларовые: ревальвация Br-рубля создает двузначную $-доходность срочных Br-депозитов. В то время как размещение капитала на срочные $-вклады не только не обеспечивает его сохранение, но и создает реальный, с учетом инфляции убыток, уменьшая изначальную покупательную способность вложенной $-суммы.
Прогноз усиления интереса белорусов к срочным Br-вкладам, чему способствует подъем процентных ставок по ним, номинальный рост доходов, и, главное, укрепление Br-рубля к доллару, что делает такие вклады наиболее выгодным на сегодня инструментом приращения финансового капитала, позволяющим увеличить $-эквивалент сбережений на двузначный годовой процент — в июне полностью оправдался: прирост остатков средств физлиц на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси оказался наибольшим за 2,5 года.
Население держит в банках Беларуси иностранной валюты на $7,452 млрд (на конец июня 2019 года). Это не что иное как инвалютные обязательства банковской системы перед физическими лицами. За июнь этих обязательств стало больше на $140 млн — наибольший прирост за 4 года, с августа 2015-го. При этом всех имеющихся сегодня иностранных финансовых активов в банковской системе Беларуси — на $10,351 млрд. Резкий прирост остатков отмечен и на депозитах срочных и на депозитах переводных, до востребования. Остатки на переводных депозитах физлиц в иностранной валюте достигли исторического максимума. Но основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.
Хороший посткризисный рост промышленного производства Беларуси в 2017–18 гг. сменился стагнацией в 2019-м: в I полугодии объем производства вырос в реальном выражении всего лишь на 0,1%, когда как год назад — на 7,8%. В мае и июне промпроизводство вообще сократилось, особенно в нефтепереработке (сказалась «история» с грязной российской нефтью). А в долларовом эквиваленте восстановительный рост промышленности даже сменился на падение: $-эквивалент объема промпроизводства за январь—июнь 2019-го даже меньше, чем за январь—июнь 2018-го, и это несмотря на сильное укрепление Br-рубля с начала этого года.В годовом формате созданный ранее высокий темп роста промышленного производства падает уже 15 месяцев, и в отчетном 12-месячном периоде «июль 2018-го — июнь 2019-го» рост составил +1,9% против +7,0% ровно год назад и +5,7% в календарном 2018-м.
Объем запланированного и уже расписанного на ближайшие 12 месяцев (по май 2020-го), чистого расходования активов Республики Беларусь в иностранной валюте на предстоящее в этом периоде обслуживание внешнего и внутреннего инвалютного госдолга и по другим операциям, требующих затрат в иностранной валюте, составляет $3,955 млрд, а с учетом потенциально возможных («обусловленных») — $5,423 млрд. Самих же иностранных (с прочей инвалютной ликвидностью) активов у Беларуси сейчас — на $8,513 млрд, что более чем вдвое (на 115%) больше заранее установленных их затрат, и на 57% — с учетом потенциально возможных. Это лучшее положение с достаточностью валютных резервов в Беларуси за 6 лет.
Стабильная финансово-курсовая ситуация и рост средней заработной платы в Беларуси способствует увеличению притока свободных денег от населения на срочные вклады в национальной валюте в безотзывном варианте. Хотя по объемам по-прежнему открывается новых срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте.
В мае 2019-го население взяло в банках Беларуси новых кредитов на Br809 млн. Это меньше, чем в предыдущем месяце, но сумма оказалась третьим месячным объемом нового кредитования физических лиц (наибольшая — в октябре 2018-го, Br845 млн), а в сравнении с месячными объемами до 2017-го года — в разы больше: с 2017-го в Беларуси белорусы резко увеличили кредитное заимствование.
В январе—мае 2019-го объем денежных доходов населения по сравнению с таким же периодом 2018-го номинально, в абсолютном выражении, увеличился на 13,7%. Подушевой денежный доход вырос номинально на 13,9%, то есть чуть больше: за год в Беларуси численность населения сократилась Реальные располагаемые доходы населения, представляющие собой денежные доходы за вычетом обязательных платежей (налогов, сборов, взносов), скорректированные на уровень инфляции (с поправкой на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе—мае 2019-го РРДН составили 107,2% к уровню января—мая 2018-го.