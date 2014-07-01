реальные располагаемые доходы населения в январе—мае 2019-го года составили 107,2% к уровню января—мая 2018-го. Соответственно, растут и потребительские возможности населения, что выразилось в увеличении розничного товарооборота: за январь—июнь он вырос на 5,5% к январю—июню 2018-го. В номинальном выражении оборот розничной торговли в июне 2019-го составил Br4,213 млрд. Номинально он вырос на 0,89% за месяц (при дефляции в июне 0,06%). А за год — на 9,85% (при годовой инфляции 5,67%)
Во II квартале 2019-го положительная разница между суммой внешних финансовых активов банковской системы Беларуси в иностранной валюте (инвалютных требований к нерезидентам) с одной стороны, и внешних пассивов в иностранной валюте (инвалютных обязательств перед нерезидентами) с другой, заметно увеличилась: чистые внешние активы в иностранной валюте выросли за квартал на $524 млн (+14,2%), составив в конце июня $+4,224 млрд. Когда как в I квартале было некоторое ухудшение — небольшое сокращение чистых иностранных активов. Улучшение во II квартале произошло благодаря тому, что объем инвалютных активов увеличился больше, чем выросла сумма инвалютных обязательств банковской системы. Прирост $-активов произошел у Национального банка, который увеличил свои запасы до 6-летнего максимума во многом благодаря росту цен на золото.