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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:23

Объем розничной торговли Беларуси растет вместе с доходами населения (инфографика)

https://banki24.by/news/3480-obem-rozni ... i-belarusi

реальные располагаемые доходы населения в январе—мае 2019-го года составили 107,2% к уровню января—мая 2018-го. Соответственно, растут и потребительские возможности населения, что выразилось в увеличении розничного товарооборота: за январь—июнь он вырос на 5,5% к январю—июню 2018-го.
В номинальном выражении оборот розничной торговли в июне 2019-го составил Br4,213 млрд. Номинально он вырос на 0,89% за месяц (при дефляции в июне 0,06%). А за год — на 9,85% (при годовой инфляции 5,67%)
.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:23

Внешний инвалютный баланс банковской системы Беларуси за II квартал заметно улучшился (инфографика)

https://banki24.by/news/3483-vneshniy-i ... bankovskoy

Во II квартале 2019-го положительная разница между суммой внешних финансовых активов банковской системы Беларуси в иностранной валюте (инвалютных требований к нерезидентам) с одной стороны, и внешних пассивов в иностранной валюте (инвалютных обязательств перед нерезидентами) с другой, заметно увеличилась: чистые внешние активы в иностранной валюте выросли за квартал на $524 млн (+14,2%), составив в конце июня $+4,224 млрд. Когда как в I квартале было некоторое ухудшение — небольшое сокращение чистых иностранных активов.
Улучшение во II квартале произошло благодаря тому, что объем инвалютных активов увеличился больше, чем выросла сумма инвалютных обязательств банковской системы. Прирост $-активов произошел у Национального банка, который увеличил свои запасы до 6-летнего максимума во многом благодаря росту цен на золото.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:26

Белорусский рубль опять всех победил – курсовые итоги валютного рынка в июле (инфографика)

https://banki24.by/news/3486-belorusski ... opyat-vseh

За июль 2019-го в Беларуси подешевели все основные иностранные валюты. Упала в цене и стоимость валютной корзины Нацбанка, до уровня 10-месячной давности. Курсовое движение Br-рубля уже 4-й месяц ориентируется на движение Rr-рубля: волатильность курса Br-рубль/Rr-рубль в июле оказалась меньше волатильности цены 3-хвалютной корзины. Когда как раньше Br-рубль ориентировался по корзине (или по корзине и курсу доллара).
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