реальные располагаемые доходы населения в январе—мае 2019-го года составили 107,2% к уровню января—мая 2018-го. Соответственно, растут и потребительские возможности населения, что выразилось в увеличении розничного товарооборота: за январь—июнь он вырос на 5,5% к январю—июню 2018-го. В номинальном выражении оборот розничной торговли в июне 2019-го составил Br4,213 млрд. Номинально он вырос на 0,89% за месяц (при дефляции в июне 0,06%). А за год — на 9,85% (при годовой инфляции 5,67%)
Во II квартале 2019-го положительная разница между суммой внешних финансовых активов банковской системы Беларуси в иностранной валюте (инвалютных требований к нерезидентам) с одной стороны, и внешних пассивов в иностранной валюте (инвалютных обязательств перед нерезидентами) с другой, заметно увеличилась: чистые внешние активы в иностранной валюте выросли за квартал на $524 млн (+14,2%), составив в конце июня $+4,224 млрд. Когда как в I квартале было некоторое ухудшение — небольшое сокращение чистых иностранных активов. Улучшение во II квартале произошло благодаря тому, что объем инвалютных активов увеличился больше, чем выросла сумма инвалютных обязательств банковской системы. Прирост $-активов произошел у Национального банка, который увеличил свои запасы до 6-летнего максимума во многом благодаря росту цен на золото.
За июль 2019-го в Беларуси подешевели все основные иностранные валюты. Упала в цене и стоимость валютной корзины Нацбанка, до уровня 10-месячной давности. Курсовое движение Br-рубля уже 4-й месяц ориентируется на движение Rr-рубля: волатильность курса Br-рубль/Rr-рубль в июле оказалась меньше волатильности цены 3-хвалютной корзины. Когда как раньше Br-рубль ориентировался по корзине (или по корзине и курсу доллара).
Продолжается тенденция наращивания кредитования реального сектора, прежде всего Br-рублями: в отчетном июне 2019-го новых кредитов было выдано больше, чем в мае, на 5,0%, и на 7,8% больше, чем в июне 2018-го (в Br-рублевом эквиваленте), а в национальной валюте годовой прирост — на двузначный процент. Идет и реальный рост кредитования — по сопоставимой покупательной способности (с дефляторной поправкой, с учетом инфляции) — относительно предыдущих лет. Реальный рост пошел с 2016-го года, а с 2017-го рост заметно ускорился. Способствуют такой динамике самые низкие в истории страны процентные ставки по новым кредитам (хотя в последнее время они чуть-чуть повысились, исходя из данных по средней процентной ставке).