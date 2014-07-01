реальные располагаемые доходы населения в январе—мае 2019-го года составили 107,2% к уровню января—мая 2018-го. Соответственно, растут и потребительские возможности населения, что выразилось в увеличении розничного товарооборота: за январь—июнь он вырос на 5,5% к январю—июню 2018-го. В номинальном выражении оборот розничной торговли в июне 2019-го составил Br4,213 млрд. Номинально он вырос на 0,89% за месяц (при дефляции в июне 0,06%). А за год — на 9,85% (при годовой инфляции 5,67%)
Во II квартале 2019-го положительная разница между суммой внешних финансовых активов банковской системы Беларуси в иностранной валюте (инвалютных требований к нерезидентам) с одной стороны, и внешних пассивов в иностранной валюте (инвалютных обязательств перед нерезидентами) с другой, заметно увеличилась: чистые внешние активы в иностранной валюте выросли за квартал на $524 млн (+14,2%), составив в конце июня $+4,224 млрд. Когда как в I квартале было некоторое ухудшение — небольшое сокращение чистых иностранных активов. Улучшение во II квартале произошло благодаря тому, что объем инвалютных активов увеличился больше, чем выросла сумма инвалютных обязательств банковской системы. Прирост $-активов произошел у Национального банка, который увеличил свои запасы до 6-летнего максимума во многом благодаря росту цен на золото.
За июль 2019-го в Беларуси подешевели все основные иностранные валюты. Упала в цене и стоимость валютной корзины Нацбанка, до уровня 10-месячной давности. Курсовое движение Br-рубля уже 4-й месяц ориентируется на движение Rr-рубля: волатильность курса Br-рубль/Rr-рубль в июле оказалась меньше волатильности цены 3-хвалютной корзины. Когда как раньше Br-рубль ориентировался по корзине (или по корзине и курсу доллара).
Продолжается тенденция наращивания кредитования реального сектора, прежде всего Br-рублями: в отчетном июне 2019-го новых кредитов было выдано больше, чем в мае, на 5,0%, и на 7,8% больше, чем в июне 2018-го (в Br-рублевом эквиваленте), а в национальной валюте годовой прирост — на двузначный процент. Идет и реальный рост кредитования — по сопоставимой покупательной способности (с дефляторной поправкой, с учетом инфляции) — относительно предыдущих лет. Реальный рост пошел с 2016-го года, а с 2017-го рост заметно ускорился. Способствуют такой динамике самые низкие в истории страны процентные ставки по новым кредитам (хотя в последнее время они чуть-чуть повысились, исходя из данных по средней процентной ставке).
В последнее время в Беларуси акцентируется внимание на значительном, и все увеличивающемся, неравенстве развития регионов, в результате чего происходит концентрация людских, экономических и финансовых ресурсов в наиболее крупных городах и, особенно, в столице, и одновременно «опустошение» провинции и глубинки. Даже пошли разговоры об изменении регионально-административного устройства страны, что каким-то образом позволит более равномерно перераспределять ресурсы для развития все более увеличивающихся депрессивных территорий. Это, к слову, уже давно предлагалось различными общественно-политическими структурами. Так, суммарная численность населения 10-и крупнейших городов — это почти половина населения всей страны, а одной только столицы — 21%. Для сравнения, в столицах Украины и России проживает менее 10% населения всей страны (с агломерациями — чуть больше 10%), в столице Польши — 5%.
После «провального» апреля результат внешней торговли Беларуси два месяца как улучшается: товарное сальдо сокращает «минус», а сальдо услуг наращивает «плюс». В итоге, если в апреле суммарное, товарами и услугами, сальдо внешней торговли было, по уточненным данным – $-389 млн, то в мае – $+36 млн, а в отчетном июне уже $+188 млн. К июньскому улучшению привели рост экспорта товаров и услуг и падение импорта товаров. За период с начала года сальдо тоже плюсовое: за январь-июнь экспорт товаров и услуг на $310 млн превысил их импорт. Правда, в прошлом году за такой же период результат был чуть лучше. Годовое (12-месячной суммой) совокупное сальдо уже довольно долго сохраняется положительным. В отчетном периоде «июль 2018-го – июнь 2019-го» оно составило $+661 млн.
Впервые за 3 года в июле зафиксирована месячная потребительская инфляция: в прошлом и позапрошлом годах в июле была дефляция. Оказалась нарушенной и сезонность динамики месячного индекса потребительских цен — июльский ИПЦ обычно ниже июньского, а по факту получился рост: в июне была дефляция. Вырос в июле и годовой ИПЦ. Хотя в целом годовая инфляция стабилизировалась в этом году в пределах 5,5–6,2% — нет ни отчетливого ускорения и отчетливого ее замедления. Это немного выше целевого показателя на 2019-й
Беларусь является одним из ведущих игроков на мировом рынке калийных удобрений, находясь в тройке стран с наибольшим объемом экспорта этой продукции. За год (за последние 12 месяцев, с июня 2018-го по май 2019-го) экспортировано почти 11 млн тонн удобрений (под 7 млн тонн действующего вещества К2О). Последние два года объемы экспорта находятся на исторически рекордных уровнях. Однако в $-денежном выражении сегодняшний экспорт калийных удобрений — почти $3 млрд за годовой период с июня 2018-го по май 2019-го — не рекордный: максимальная выручка была в 2008-м и в 2011–12 гг. — более $3,3 млрд (максимум — $3,402 млрд в 2008-м).