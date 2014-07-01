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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:41

Сколько денег белорусы держат на депозитах в банках – инфографика

https://banki24.by/news/3515-skolko-den ... sy-derzhat

Долларовый эквивалент всех денег беларусов, размещенных на банковских депозитах на сегодня — $11,08 млрд, а рекордный, который был в конце 2014-го, составляет $12,17 млрд. Тем не менее, достигнутый в конце июля $-эквивалент — наибольший за 4 года. Росту $-эквивалента способствует укрепление Br-рубля к доллару.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:47

Динамика, размер и прогноз ВВП Беларуси в графиках. Июль 2019-го

https://banki24.by/news/3518-dinamika-razmer-i-prognoz

В июле Белстат отчитался о некотором ускорении экономики: вырос индекс реального изменения ВВП за период с начала года, а непосредственно июльский месячный индекс вырос существенно. Перестал снижаться наиболее инертный — годовой индекс ВВП, достигнув «дна», после которого может начаться рост этого показателя.
В основе роста индекса лежит эффект низкой сравнительной базы, но не прошлого года и даже не позапрошлого — в 2017 и 2018-м годах были уже плюсовые индексы — а кризисных 2015–16 лет: именно в эти годы и именно в июле были самые значительные минусовые индексы ВВП к предыдущему году, наибольшее падение экономики.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 05:51

Способно ли население Беларуси обвалить сейчас свой Br-рубль?

https://banki24.by/news/3521-sposobno-l ... e-belarusi

Если белорусы вдруг решат конвертировать все свои Br-рублевые финансовые активы — а это Br-рубли наличные, Br-рубли на депозитах физических лиц всех видов и сроков — в доллары, то получится спрос на $5,237 млрд — чуть больше, чем на половину всех имеющихся в банковской системе ликвидных иностранных финансовых активов.
maksimus silvestris
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