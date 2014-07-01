Долларовый эквивалент всех денег беларусов, размещенных на банковских депозитах на сегодня — $11,08 млрд, а рекордный, который был в конце 2014-го, составляет $12,17 млрд. Тем не менее, достигнутый в конце июля $-эквивалент — наибольший за 4 года. Росту $-эквивалента способствует укрепление Br-рубля к доллару.
В июле Белстат отчитался о некотором ускорении экономики: вырос индекс реального изменения ВВП за период с начала года, а непосредственно июльский месячный индекс вырос существенно. Перестал снижаться наиболее инертный — годовой индекс ВВП, достигнув «дна», после которого может начаться рост этого показателя. В основе роста индекса лежит эффект низкой сравнительной базы, но не прошлого года и даже не позапрошлого — в 2017 и 2018-м годах были уже плюсовые индексы — а кризисных 2015–16 лет: именно в эти годы и именно в июле были самые значительные минусовые индексы ВВП к предыдущему году, наибольшее падение экономики.
Если белорусы вдруг решат конвертировать все свои Br-рублевые финансовые активы — а это Br-рубли наличные, Br-рубли на депозитах физических лиц всех видов и сроков — в доллары, то получится спрос на $5,237 млрд — чуть больше, чем на половину всех имеющихся в банковской системе ликвидных иностранных финансовых активов.
Наибольший вклад в создание ВВП делает столица: ВРП Минска — это 27,9 ВВП Беларуси и 33,2% суммарного ВРП. Наименьший — Могилевская область — 6,7% ВВП РБ и 8,0% ВРП РБ. Но наименьший подушевой ВРП — в Витебской области. Больше среднереспубликанского показателя ВРП на душу населения только в Минске и Минской области.
За год (за последние 12 месяцев, с июля 2018-го по июнь 2019-го) Республика Беларусь торговала с 208 странами и государственными образованиями, в том числе со 191 из 193 государств — членов ООН. Экспорт из Беларуси осуществлялся в 176 стран, импорт в Беларусь — из 191. Но почти весь объем внешнего товарооборота Беларуси состоит из взаимной торговли менее чем с пятью десятками стран.