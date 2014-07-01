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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:41

Сколько денег белорусы держат на депозитах в банках – инфографика

https://banki24.by/news/3515-skolko-den ... sy-derzhat

Долларовый эквивалент всех денег беларусов, размещенных на банковских депозитах на сегодня — $11,08 млрд, а рекордный, который был в конце 2014-го, составляет $12,17 млрд. Тем не менее, достигнутый в конце июля $-эквивалент — наибольший за 4 года. Росту $-эквивалента способствует укрепление Br-рубля к доллару.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:47

Динамика, размер и прогноз ВВП Беларуси в графиках. Июль 2019-го

https://banki24.by/news/3518-dinamika-razmer-i-prognoz

В июле Белстат отчитался о некотором ускорении экономики: вырос индекс реального изменения ВВП за период с начала года, а непосредственно июльский месячный индекс вырос существенно. Перестал снижаться наиболее инертный — годовой индекс ВВП, достигнув «дна», после которого может начаться рост этого показателя.
В основе роста индекса лежит эффект низкой сравнительной базы, но не прошлого года и даже не позапрошлого — в 2017 и 2018-м годах были уже плюсовые индексы — а кризисных 2015–16 лет: именно в эти годы и именно в июле были самые значительные минусовые индексы ВВП к предыдущему году, наибольшее падение экономики.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 05:51

Способно ли население Беларуси обвалить сейчас свой Br-рубль?

https://banki24.by/news/3521-sposobno-l ... e-belarusi

Если белорусы вдруг решат конвертировать все свои Br-рублевые финансовые активы — а это Br-рубли наличные, Br-рубли на депозитах физических лиц всех видов и сроков — в доллары, то получится спрос на $5,237 млрд — чуть больше, чем на половину всех имеющихся в банковской системе ликвидных иностранных финансовых активов.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 04:12

Сравним регионы Беларуси по размеру, структуре и динамике экономики

https://banki24.by/news/3524-sravnim-re ... elarusi-po
диаграммы

Наибольший вклад в создание ВВП делает столица: ВРП Минска — это 27,9 ВВП Беларуси и 33,2% суммарного ВРП. Наименьший — Могилевская область — 6,7% ВВП РБ и 8,0% ВРП РБ.
Но наименьший подушевой ВРП — в Витебской области. Больше среднереспубликанского показателя ВРП на душу населения только в Минске и Минской области.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:20

Экономика в «деиндустриализованной» Литве эффективнее, чем в «индустриальной» Беларуси

https://banki24.by/news/3528-ekonomika- ... nnoy-litve
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 07:42

ТОП стран – торговых партнеров Беларуси

https://banki24.by/news/3531-top-stran- ... -partnerov
инфографика

За год (за последние 12 месяцев, с июля 2018-го по июнь 2019-го) Республика Беларусь торговала с 208 странами и государственными образованиями, в том числе со 191 из 193 государств — членов ООН. Экспорт из Беларуси осуществлялся в 176 стран, импорт в Беларусь — из 191. Но почти весь объем внешнего товарооборота Беларуси состоит из взаимной торговли менее чем с пятью десятками стран.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:48

ТОП стран, с которыми у Беларуси самое плюсовое и самое минусовое сальдо взаимной торговли

https://banki24.by/news/3537-top-stran-s-kotorymi
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 06:24

Средняя по Беларуси зарплата в июле обновила исторический максимум. Но только номинально. Инфографика

https://banki24.by/news/3540-srednyaya- ... i-zarplata

В июле средняя по Беларуси начисленная (до уплаты налогов) заработная плата превысила декабрьскую 2018-го, которая была до этого времени рекордной в номинальном выражении (Br1115,3). Теперь на «пьедестал» взошла июльская 2019-го — Br1128,5.
Реальная зарплата, с учетом потребительской инфляции, в июле 2019-го года выросла по своей покупательной способности на 8,8% к июлю 2018-го.
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