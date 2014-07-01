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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:15

Валютные итоги августа: Br-рубль развернуло – многомесячное укрепление закончилось резким ослаблением

https://banki24.by/news/3554-valyutnye-itogi-avgusta-br
графики

В 2019-м, с самого начала года, каждый календарный месяц заканчивался укреплением Br-рубля к доллару, семь месяцев подряд. Но восьмой месяц закончился, наоборот, ослаблением Br-рубля: в августе выросли курсы евро и доллара, а также стоимость 3-хвалютной корзины. Причем этот курсовой разворот случился под конец месяца, в 3-й декаде августа — был откорректирован курс российского Rr-рубля, который заметно ослаб к доллару в России.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:41

В Беларуси ускорился рост задолженности населения по кредитам (диаграммы)

https://banki24.by/news/3562-v-belarusi-uskorilsya-rost

За июль 2019-го задолженность физических лиц перед банками по кредитам увеличилась на Br252 млн. Это один из самых больших месячных объемов прироста кредитной задолженности населения за все время и наибольший в этом году. За июнь прирост был на Br200 млн. Наименьший в этом году был в феврале — на Br99 млн.
В итоге в конце июля задолженность населения Беларуси по кредитам составила Br12,824 млрд, став очередным историческим максимумом. С начала года задолженность выросла на Br1,228 млрд — на 10,6%.
maksimus silvestris
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