В 2019-м, с самого начала года, каждый календарный месяц заканчивался укреплением Br-рубля к доллару, семь месяцев подряд. Но восьмой месяц закончился, наоборот, ослаблением Br-рубля: в августе выросли курсы евро и доллара, а также стоимость 3-хвалютной корзины. Причем этот курсовой разворот случился под конец месяца, в 3-й декаде августа — был откорректирован курс российского Rr-рубля, который заметно ослаб к доллару в России.
За июль 2019-го задолженность физических лиц перед банками по кредитам увеличилась на Br252 млн. Это один из самых больших месячных объемов прироста кредитной задолженности населения за все время и наибольший в этом году. За июнь прирост был на Br200 млн. Наименьший в этом году был в феврале — на Br99 млн. В итоге в конце июля задолженность населения Беларуси по кредитам составила Br12,824 млрд, став очередным историческим максимумом. С начала года задолженность выросла на Br1,228 млрд — на 10,6%.
Размер банковской системы Беларуси (величина ее активов и пассивов) за 7 месяцев с начала 2019-го сократился в Br-рублевом эквиваленте на Br251 млн, до Br73,455 млрд, но вырос в $-долларовом, до $36,10 млрд, причина — укрепление Br-рубля к доллару за январь—июль. В реальном выражении, с учетом инфляции, банковская система уменьшилась с начала года на 3,37%. А отношение активов/пассивов к ВВП стало меньше на 2,8 п.п., до 57,8%.
Банковская система Беларуси в 2019-м показывает прибыль большую, чем в прошлом году, как в номинальном, так и в реальном выражении, а также в долларовом эквиваленте. Намного превышены показатели кризисных лет. Но докризисные результаты, в том числе рентабельность, еще не достигнуты.
Объем нового срочного депонирования показывает общую сумму появившихся свободных денег у юридических и физических лиц, которые они размещают на срочные вклады — Br-рублевые или в иностранной валюте. Новая статистика Национального банка показала, что в последнее время идет слишком медленный прирост этих сумм, и то исключительно в национальной валюте в секторе физических лиц.
Валютный рынок Беларуси остается стабильным, а результат (сальдо) — стабильно положительным: предложение иностранной валюты превышает спрос на нее: продается валюты больше, чем приобретается — рынком создается чистое предложение. В 2019 году только в 1 месяце из 8-и было наоборот — чистый спрос. А номинальный объем чистой продажи иностранной валюты за январь—август стал рекордным в истории для этого периода года