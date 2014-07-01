RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Беларусь

Беларусь
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:15

Валютные итоги августа: Br-рубль развернуло – многомесячное укрепление закончилось резким ослаблением

https://banki24.by/news/3554-valyutnye-itogi-avgusta-br
графики

В 2019-м, с самого начала года, каждый календарный месяц заканчивался укреплением Br-рубля к доллару, семь месяцев подряд. Но восьмой месяц закончился, наоборот, ослаблением Br-рубля: в августе выросли курсы евро и доллара, а также стоимость 3-хвалютной корзины. Причем этот курсовой разворот случился под конец месяца, в 3-й декаде августа — был откорректирован курс российского Rr-рубля, который заметно ослаб к доллару в России.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:41

В Беларуси ускорился рост задолженности населения по кредитам (диаграммы)

https://banki24.by/news/3562-v-belarusi-uskorilsya-rost

За июль 2019-го задолженность физических лиц перед банками по кредитам увеличилась на Br252 млн. Это один из самых больших месячных объемов прироста кредитной задолженности населения за все время и наибольший в этом году. За июнь прирост был на Br200 млн. Наименьший в этом году был в феврале — на Br99 млн.
В итоге в конце июля задолженность населения Беларуси по кредитам составила Br12,824 млрд, став очередным историческим максимумом. С начала года задолженность выросла на Br1,228 млрд — на 10,6%.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:30

Какой сейчас размер банковской системы Беларуси (инфографика)

https://banki24.by/news/3567-kakoy-seyc ... bankovskoy

Размер банковской системы Беларуси (величина ее активов и пассивов) за 7 месяцев с начала 2019-го сократился в Br-рублевом эквиваленте на Br251 млн, до Br73,455 млрд, но вырос в $-долларовом, до $36,10 млрд, причина — укрепление Br-рубля к доллару за январь—июль. В реальном выражении, с учетом инфляции, банковская система уменьшилась с начала года на 3,37%. А отношение активов/пассивов к ВВП стало меньше на 2,8 п.п., до 57,8%.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:57

Прибыль и рентабельность банковской системы Беларуси по итогам 7 месяцев 2019-го (инфографика)

https://banki24.by/news/3572-pribyl-i-r ... bankovskoy

Банковская система Беларуси в 2019-м показывает прибыль большую, чем в прошлом году, как в номинальном, так и в реальном выражении, а также в долларовом эквиваленте. Намного превышены показатели кризисных лет. Но докризисные результаты, в том числе рентабельность, еще не достигнуты.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:57

Объем новых срочных депозитов в банковской системе Беларуси практически не растет (инфографика)

https://banki24.by/news/3576-obem-novyh ... -depozitov

Объем нового срочного депонирования показывает общую сумму появившихся свободных денег у юридических и физических лиц, которые они размещают на срочные вклады — Br-рублевые или в иностранной валюте. Новая статистика Национального банка показала, что в последнее время идет слишком медленный прирост этих сумм, и то исключительно в национальной валюте в секторе физических лиц.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:30

Статистика валютного рынка Беларуси. Август 2019-го. Инфографика

https://banki24.by/news/3580-statistika ... a-belarusi

Валютный рынок Беларуси остается стабильным, а результат (сальдо) — стабильно положительным: предложение иностранной валюты превышает спрос на нее: продается валюты больше, чем приобретается — рынком создается чистое предложение. В 2019 году только в 1 месяце из 8-и было наоборот — чистый спрос. А номинальный объем чистой продажи иностранной валюты за январь—август стал рекордным в истории для этого периода года
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:45

Сколько продает и сколько покупает иностранной валюты население Беларуси. Инфографика

https://banki24.by/news/3584-skolko-prodaet-i-skolko

В настоящее время физические лица, покупая и продавая иностранную валюту, формируют 30% валютного рынка Беларуси. Но в момент ожидания скорой девальвации и, как следствие, панического бегства в валюту, население способно в краткие сроки создать спрос на иностранную валюту, сравнимый со спросом всей экономики страны. Но сейчас, наоборот, население больше продает инвалюты, чем покупает ее. Мало того предложение инвалюты со стороны населения в последние два месяца находится на историческом максимуме.


https://banki24.by/news/3584-skolko-prodaet-i-skolko
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 05:48

Внешняя торговля Беларуси товарами и услугами в июле 2019-го – инфографика

https://banki24.by/news/3588-vneshnyaya ... i-tovarami

диаграммы

В июле оборот внешней торговли Беларуси увеличился с прошлого месяца, причем по всем ее составляющим: за месяц вырос и экспорт товаров и экспорт услуг и импорт товаров и импорт услуг. Но импорт увеличился более значительно — причем и в товарном секторе и в секторе услуг. Поэтому июльское сальдо внешней торговли стало хуже июньского, но, тем не менее, осталось плюсовым — $+106 млн.
За период с начала года сальдо тоже плюсовое: за январь—июль экспорт товаров и услуг на $421 млн превысил их импорт. Правда, в прошлом году за такой же период результат был чуть лучше.
Годовое (12-месячной суммой) совокупное сальдо уже довольно долго сохраняется положительным. В отчетном периоде «август 2018-го — июль 2019-го» оно составило $+692 млн.

Читать полностью: https://banki24.by/news/3588-vneshnyaya ... i-tovarami
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Беларусь и Казахстан отказались поддержать Россию против Укр
ТупУм » Вів 01 лип, 2014 13:39
0 4776
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2014 13:39
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.