Уже три с половиной года длится рост остатков средств населения на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси после их падения в 2014–15 гг. из-за долларовых потерь на таких вкладах вследствие девальваций Br-рубля. В марте 2018 года остатки обновили исторический максимум своего объема, но только номинально, без учета покупательной способности Br-рубля. Дальнейший безостановочный рост ежемесячно обновлял номинальный рекорд еще в течение полутора лет, и реальный максимум, с дефляторной поправкой (используя официальный индекс потребительской инфляции от Белстата), достигнут в августе 2019-го.