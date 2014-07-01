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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 06:50

В августе остатки на срочных Br-вкладах физлиц достигли реального исторического максимума (инфографика)

https://banki24.by/news/3601-v-avguste-ostatki-na

Уже три с половиной года длится рост остатков средств населения на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси после их падения в 2014–15 гг. из-за долларовых потерь на таких вкладах вследствие девальваций Br-рубля. В марте 2018 года остатки обновили исторический максимум своего объема, но только номинально, без учета покупательной способности Br-рубля. Дальнейший безостановочный рост ежемесячно обновлял номинальный рекорд еще в течение полутора лет, и реальный максимум, с дефляторной поправкой (используя официальный индекс потребительской инфляции от Белстата), достигнут в августе 2019-го.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:25

Сколько иностранной валюты держит население в банках Беларуси (инфографика)

https://banki24.by/news/3605-skolko-ino ... ty-derzhit

Сумма остатков иностранной валюты в банках Беларуси на всех, переводных и срочных, инвалютных депозитах физических лиц в конце августа 2019 года — $7,443 млрд. За август их стало меньше на $8 млн, но на переводных депозитах зафиксирован небольшой прирост, и остатки там обновили исторический максимум своего объема. Но основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:52

Статистика внешнего долга Беларуси

Валовый внешний долг Беларуси резко увеличился, вновь превысив $40 млрд. Инфографика

https://banki24.by/news/3610-valovyy-vn ... g-belarusi

Стремительное увеличение ЗВР Беларуси, до исторически рекордного их размера, не смогло случиться без роста внешней задолженности. За II квартал 2019-го валовой внешний долг (ВВД) Беларуси в долларовом выражении увеличился на $1,148 млрд, что стало самым большим квартальным приростом за 2 года. И теперь ВВД вновь превысил $40 млрд, составив на середину 2019-го $40,071 млрд.
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