Уже три с половиной года длится рост остатков средств населения на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси после их падения в 2014–15 гг. из-за долларовых потерь на таких вкладах вследствие девальваций Br-рубля. В марте 2018 года остатки обновили исторический максимум своего объема, но только номинально, без учета покупательной способности Br-рубля. Дальнейший безостановочный рост ежемесячно обновлял номинальный рекорд еще в течение полутора лет, и реальный максимум, с дефляторной поправкой (используя официальный индекс потребительской инфляции от Белстата), достигнут в августе 2019-го.
Сумма остатков иностранной валюты в банках Беларуси на всех, переводных и срочных, инвалютных депозитах физических лиц в конце августа 2019 года — $7,443 млрд. За август их стало меньше на $8 млн, но на переводных депозитах зафиксирован небольшой прирост, и остатки там обновили исторический максимум своего объема. Но основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.
Стремительное увеличение ЗВР Беларуси, до исторически рекордного их размера, не смогло случиться без роста внешней задолженности. За II квартал 2019-го валовой внешний долг (ВВД) Беларуси в долларовом выражении увеличился на $1,148 млрд, что стало самым большим квартальным приростом за 2 года. И теперь ВВД вновь превысил $40 млрд, составив на середину 2019-го $40,071 млрд.