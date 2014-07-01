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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 06:50

В августе остатки на срочных Br-вкладах физлиц достигли реального исторического максимума (инфографика)

https://banki24.by/news/3601-v-avguste-ostatki-na

Уже три с половиной года длится рост остатков средств населения на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси после их падения в 2014–15 гг. из-за долларовых потерь на таких вкладах вследствие девальваций Br-рубля. В марте 2018 года остатки обновили исторический максимум своего объема, но только номинально, без учета покупательной способности Br-рубля. Дальнейший безостановочный рост ежемесячно обновлял номинальный рекорд еще в течение полутора лет, и реальный максимум, с дефляторной поправкой (используя официальный индекс потребительской инфляции от Белстата), достигнут в августе 2019-го.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 07:25

Сколько иностранной валюты держит население в банках Беларуси (инфографика)

https://banki24.by/news/3605-skolko-ino ... ty-derzhit

Сумма остатков иностранной валюты в банках Беларуси на всех, переводных и срочных, инвалютных депозитах физических лиц в конце августа 2019 года — $7,443 млрд. За август их стало меньше на $8 млн, но на переводных депозитах зафиксирован небольшой прирост, и остатки там обновили исторический максимум своего объема. Но основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:52

Статистика внешнего долга Беларуси

Валовый внешний долг Беларуси резко увеличился, вновь превысив $40 млрд. Инфографика

https://banki24.by/news/3610-valovyy-vn ... g-belarusi

Стремительное увеличение ЗВР Беларуси, до исторически рекордного их размера, не смогло случиться без роста внешней задолженности. За II квартал 2019-го валовой внешний долг (ВВД) Беларуси в долларовом выражении увеличился на $1,148 млрд, что стало самым большим квартальным приростом за 2 года. И теперь ВВД вновь превысил $40 млрд, составив на середину 2019-го $40,071 млрд.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:54

Достаточность международных резервов у Беларуси стала лучшей за 6 лет (инфографика)

https://banki24.by/news/3618-dostatochn ... rezervov-u

ЗВР Беларуси достигли исторического максимума. Но с учетом финансовых активов, не подходящих под условия и критерии ЗВР, общая сумма международных резервных активов и прочей ликвидности в иностранной валюте в распоряжении Беларуси — не рекордная, но наибольшая за 6,5 лет. Также лучшей за 6 лет стала их достаточность — отношение объема международных активов к объему запланированного и уже расписанного на ближайшие 12 месяцев их чистого расходования на выплаты по инвалютным долгам.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:26

Как изменился удельный вес ТОП-стран торговых партнеров во внешней торговле Беларуси. Инфографика

https://banki24.by/news/3622-kak-izmenilsya-udelnyy-ves

Среди торговых партнеров Беларуси можно выделить полтора десятка стран с наибольшим объемом взаимной торговли товарами, которые являются костяком внешнеэкономических связей Беларуси. Определив «планку» 12-месячной суммы внешнеторгового товарооборота в $500 млн, то стран, с которыми Беларусь торгует свыше этого объема — 15: Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Литва, Нидерланды, Казахстан, Италия Турция, Бразилия, США, Индия, Латвия.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 07:46

Как дела в промышленности Беларуси

https://banki24.by/news/3626-kak-dela-v-promyshlennosti

В Беларуси сохраняется появившийся в начале года очень маленький процент реального роста промышленности, годовой индекс продолжает падение, а восстановительный рост долларового эквивалента номинального объема производства полностью остановился.


диаграммы
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