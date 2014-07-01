Уже три с половиной года длится рост остатков средств населения на срочных Br-рублевых депозитах в банках Беларуси после их падения в 2014–15 гг. из-за долларовых потерь на таких вкладах вследствие девальваций Br-рубля. В марте 2018 года остатки обновили исторический максимум своего объема, но только номинально, без учета покупательной способности Br-рубля. Дальнейший безостановочный рост ежемесячно обновлял номинальный рекорд еще в течение полутора лет, и реальный максимум, с дефляторной поправкой (используя официальный индекс потребительской инфляции от Белстата), достигнут в августе 2019-го.
Сумма остатков иностранной валюты в банках Беларуси на всех, переводных и срочных, инвалютных депозитах физических лиц в конце августа 2019 года — $7,443 млрд. За август их стало меньше на $8 млн, но на переводных депозитах зафиксирован небольшой прирост, и остатки там обновили исторический максимум своего объема. Но основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.
Стремительное увеличение ЗВР Беларуси, до исторически рекордного их размера, не смогло случиться без роста внешней задолженности. За II квартал 2019-го валовой внешний долг (ВВД) Беларуси в долларовом выражении увеличился на $1,148 млрд, что стало самым большим квартальным приростом за 2 года. И теперь ВВД вновь превысил $40 млрд, составив на середину 2019-го $40,071 млрд.
ЗВР Беларуси достигли исторического максимума. Но с учетом финансовых активов, не подходящих под условия и критерии ЗВР, общая сумма международных резервных активов и прочей ликвидности в иностранной валюте в распоряжении Беларуси — не рекордная, но наибольшая за 6,5 лет. Также лучшей за 6 лет стала их достаточность — отношение объема международных активов к объему запланированного и уже расписанного на ближайшие 12 месяцев их чистого расходования на выплаты по инвалютным долгам.
Среди торговых партнеров Беларуси можно выделить полтора десятка стран с наибольшим объемом взаимной торговли товарами, которые являются костяком внешнеэкономических связей Беларуси. Определив «планку» 12-месячной суммы внешнеторгового товарооборота в $500 млн, то стран, с которыми Беларусь торгует свыше этого объема — 15: Россия, Украина, Китай, Германия, Великобритания, Польша, Литва, Нидерланды, Казахстан, Италия Турция, Бразилия, США, Индия, Латвия.
В Беларуси сохраняется появившийся в начале года очень маленький процент реального роста промышленности, годовой индекс продолжает падение, а восстановительный рост долларового эквивалента номинального объема производства полностью остановился.
Августовская средняя по Беларуси заработная плата снизилась с июльской, которая, судя по сезонной динамике, может остаться наибольшей до декабря. На это снижение наложилось августовское падение Br-рубля к доллару, что привело к заметному уменьшению долларового эквивалента средней по стране зарплаты в августе. Однако, среднегодовой $-эквивалент продолжил рост, приблизившись к $500/месяц впервые за 4 года.