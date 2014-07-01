Начавшаяся в третьей декаде августа курсовая корректировка Br-рубля закончилась в сентябре с возвращением на прежний уровень курса российского Rr-рубля в Беларуси. Раньше, в течение 1,5 месяцев до этой августовско—сентябрьской корректировки, Rr-рубль в Беларуси дешевел вместе с его ослаблением к доллару у себя в России.
Валовые иностранные активы и требования к нерезидентам в иностранной валюте в банковской системе Беларуси в 2019 году прирастают быстрыми темпами, и уже достигли 7-летнего максимума. Причем прирост $-активов идет без соответствующего прироста внешних инвалютных обязательств: $-пассивы наращиваются без банковского заимствования извне. В результате чего внешние чистые $-активы банковской системы уже не столь далеки от исторического рекорда, созданного в 2012 году продажей Белтрансгаза.