Начавшаяся в третьей декаде августа курсовая корректировка Br-рубля закончилась в сентябре с возвращением на прежний уровень курса российского Rr-рубля в Беларуси. Раньше, в течение 1,5 месяцев до этой августовско—сентябрьской корректировки, Rr-рубль в Беларуси дешевел вместе с его ослаблением к доллару у себя в России.
Валовые иностранные активы и требования к нерезидентам в иностранной валюте в банковской системе Беларуси в 2019 году прирастают быстрыми темпами, и уже достигли 7-летнего максимума. Причем прирост $-активов идет без соответствующего прироста внешних инвалютных обязательств: $-пассивы наращиваются без банковского заимствования извне. В результате чего внешние чистые $-активы банковской системы уже не столь далеки от исторического рекорда, созданного в 2012 году продажей Белтрансгаза.
Уже два года объем внутренних обязательств банковской системы Беларуси (вместе с Национальным банком) в иностранной валюте держится на историческом максимуме из-за сильно выросшей суммы обязательств перед органами государственного управления, хотя наибольшие по объему инвалютные обязательства — по-прежнему перед физическими лицами. И таких внутренних обязательств — втрое больше внешних.