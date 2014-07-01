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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:31

Курсовые итоги сентября: коррекция белорусского рубля вывела его на прежний курс к российскому рублю

https://banki24.by/news/3647-kursovye-i ... korrekciya

Начавшаяся в третьей декаде августа курсовая корректировка Br-рубля закончилась в сентябре с возвращением на прежний уровень курса российского Rr-рубля в Беларуси. Раньше, в течение 1,5 месяцев до этой августовско—сентябрьской корректировки, Rr-рубль в Беларуси дешевел вместе с его ослаблением к доллару у себя в России.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:03

"Папиццот" :D
https://belaruspartisan.by/politic/478076/
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:38

Иностранные активы банковской системы Беларуси продолжают быстро прирастать (инфографика)

https://banki24.by/news/3656-inostranny ... oy-sistemy

Валовые иностранные активы и требования к нерезидентам в иностранной валюте в банковской системе Беларуси в 2019 году прирастают быстрыми темпами, и уже достигли 7-летнего максимума. Причем прирост $-активов идет без соответствующего прироста внешних инвалютных обязательств: $-пассивы наращиваются без банковского заимствования извне. В результате чего внешние чистые $-активы банковской системы уже не столь далеки от исторического рекорда, созданного в 2012 году продажей Белтрансгаза.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:22

Объем выдачи новых кредитов физическим лицам в Беларуси – исторически рекордный (инфографика)

https://banki24.by/news/3660-obem-vydac ... h-kreditov
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:26

Из чего состоят внутренние обязательства в иностранной валюте банковской системы Беларуси. Инфографика

https://banki24.by/news/3663-iz-chego-s ... vnutrennie

Уже два года объем внутренних обязательств банковской системы Беларуси (вместе с Национальным банком) в иностранной валюте держится на историческом максимуме из-за сильно выросшей суммы обязательств перед органами государственного управления, хотя наибольшие по объему инвалютные обязательства — по-прежнему перед физическими лицами. И таких внутренних обязательств — втрое больше внешних.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:11

В каких объемах и на какие вклады белорусы приносят сбережения в банки (инфографика)

https://banki24.by/news/3666-v-kakih-ob ... -cberegaut

В последние несколько месяцев прирост объема новых срочных депозитов физических лиц приостановился. А в августе, как показывает статистика Нацбанка, произошло даже падение, причем по всем видам срочных вкладов: население в этом месяце принесло меньше, чем в прошлом месяце, сбережений в банки на срочные депозиты и в национальной валюте и в иностранной, и на отзывные и на безотзывные вклады.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:02

Чем торгует Беларусь. Товары наибольшего экспорта и импорта. Диаграммы

https://banki24.by/news/3669-chem-torgu ... rus-tovary

Пятая часть всего внешнего товарооборота Беларуси — это нефть и нефтепродукты. Кроме этого, главные статьи товарного экспорта — калийные удобрения, грузовые автомобили, молочная продукция и тракторы, а импорта — природный газ, черные металлы, легковые автомобили и мобильные телефоны.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:34

Внешняя торговля Беларуси товарами и услугами в августе 2019-го – инфографика

https://banki24.by/news/3681-vneshnyaya ... i-tovarami

В августе оборот внешней торговли Беларуси вырос, и он стал 3-м месяцем по размеру внешнеторгового оборота за годы посткризисного восстановления (первые два — декабрь 2017-го и октябрь 2018-го). Улучшилось в августе и сальдо, но только за счет снижения традиционного «минуса» в товарном секторе, в то время как в секторе услуг такой же традиционный «плюс» упал с прошлого месяца.
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