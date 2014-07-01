Начавшаяся в третьей декаде августа курсовая корректировка Br-рубля закончилась в сентябре с возвращением на прежний уровень курса российского Rr-рубля в Беларуси. Раньше, в течение 1,5 месяцев до этой августовско—сентябрьской корректировки, Rr-рубль в Беларуси дешевел вместе с его ослаблением к доллару у себя в России.
Валовые иностранные активы и требования к нерезидентам в иностранной валюте в банковской системе Беларуси в 2019 году прирастают быстрыми темпами, и уже достигли 7-летнего максимума. Причем прирост $-активов идет без соответствующего прироста внешних инвалютных обязательств: $-пассивы наращиваются без банковского заимствования извне. В результате чего внешние чистые $-активы банковской системы уже не столь далеки от исторического рекорда, созданного в 2012 году продажей Белтрансгаза.
Уже два года объем внутренних обязательств банковской системы Беларуси (вместе с Национальным банком) в иностранной валюте держится на историческом максимуме из-за сильно выросшей суммы обязательств перед органами государственного управления, хотя наибольшие по объему инвалютные обязательства — по-прежнему перед физическими лицами. И таких внутренних обязательств — втрое больше внешних.
В последние несколько месяцев прирост объема новых срочных депозитов физических лиц приостановился. А в августе, как показывает статистика Нацбанка, произошло даже падение, причем по всем видам срочных вкладов: население в этом месяце принесло меньше, чем в прошлом месяце, сбережений в банки на срочные депозиты и в национальной валюте и в иностранной, и на отзывные и на безотзывные вклады.
Пятая часть всего внешнего товарооборота Беларуси — это нефть и нефтепродукты. Кроме этого, главные статьи товарного экспорта — калийные удобрения, грузовые автомобили, молочная продукция и тракторы, а импорта — природный газ, черные металлы, легковые автомобили и мобильные телефоны.
В августе оборот внешней торговли Беларуси вырос, и он стал 3-м месяцем по размеру внешнеторгового оборота за годы посткризисного восстановления (первые два — декабрь 2017-го и октябрь 2018-го). Улучшилось в августе и сальдо, но только за счет снижения традиционного «минуса» в товарном секторе, в то время как в секторе услуг такой же традиционный «плюс» упал с прошлого месяца.
За август 2019-го кредитная задолженность клиентов перед банками увеличилась на рекордные за последние 12 месяцев Br965 млн и составила Br46,235 млрд. Резкий рост кредитования реального сектора начался в середине 2017-го, и за менее чем 2,5 года задолженность по кредитам выросла на 30% при стабильном валютном курсе и накопленной за это время потребительской инфляции 11% (Белстат). Что говорит о существенном наращивании кредитовании в реальном выражении.