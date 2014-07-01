Рост экономики Беларуси продолжает замедляться: индекс ВВП за январь-сентябрь 2019 года (к соотв. периоду 2018-го) составил 1,0%, когда как месяц назад (январь-август) было +1,1%, два месяца назад – +1,3%. Месячный ВВП сентября вырос очень незначительно (на 0,3% к сентябрю прошлого года), в августе было даже падение (на 0,1%): последние два месяца индексы ВВП такие, как при рецессии. Скользящий годовой индекс ВВП упал с 103,0% в 2018-м до 101,0% в отчетном 12-месячном периоде. И это при том, что по итогам 2019-го запланирован рост в 104%. Понятно, что этим планам сбыться не суждено, но даже и достижение темпов роста в 102%, которые прогнозировали различные эксперты, уже становится малореальным.