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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:16

Опять рецессия? Как развивается экономика Беларуси. Сентябрь 2019-го. Диаграммы

https://banki24.by/news/3698-opyat-rece ... zvivaetsya

Рост экономики Беларуси продолжает замедляться: индекс ВВП за январь-сентябрь 2019 года (к соотв. периоду 2018-го) составил 1,0%, когда как месяц назад (январь-август) было +1,1%, два месяца назад – +1,3%. Месячный ВВП сентября вырос очень незначительно (на 0,3% к сентябрю прошлого года), в августе было даже падение (на 0,1%): последние два месяца индексы ВВП такие, как при рецессии.
Скользящий годовой индекс ВВП упал с 103,0% в 2018-м до 101,0% в отчетном 12-месячном периоде. И это при том, что по итогам 2019-го запланирован рост в 104%. Понятно, что этим планам сбыться не суждено, но даже и достижение темпов роста в 102%, которые прогнозировали различные эксперты, уже становится малореальным.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:20

Сколько Беларусь импортирует нефти и нефтепродуктов, на какую сумму и по какой цене. Инфографика

https://banki24.by/news/3704-skolko-bel ... ruet-nefti

Нефтепереработка — это один из столпов сегодняшней экономики Беларуси. Изменение объема переработанной нефти сказывается на динамике ВВП. А разница в цене нефти, закупаемой в России, и мировой — одна из главных составляющих жизнеспособности существующей в Беларуси социально-экономической модели.
За последние 12 месяцев, с сентября 2018-го по август 2019-го, Беларусь импортировала 17,97 млн тонн нефти на $6,598 млрд, и исключительно из России. В августе 2019-го — 1,770 млн на $591 млн.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:40

Сколько Беларусь экспортирует нефтепродуктов – в каких объемах и на какую сумму. Инфографика

https://banki24.by/news/3712-skolko-bel ... eproduktov

Продукты первичной переработки российской нефти — главная статья товарного экспорта Беларуси. Благодаря разнице в политически сниженной Россией цене входящей в страну нефти и стоимости продаваемых за рубежом нефтепродуктов, отечественная нефтепереработка стала одной из составляющих жизнеспособности сегодняшней социально-экономической модели в Беларуси.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 08:36

Сколько Беларусь зарабатывает на нефтяном бизнесе

https://banki24.by/news/3720-skolko-bel ... atyvaet-na

Разница между стоимостью импортированных за год в Беларусь 18,8 млн т российских нефти и нефтепродуктов и всей стоимостью экспортированных за год из Беларуси 11,0 млн нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, составила $1,2 млрд (настолько нефтяной импорт превысил экспорт нефтепродуктов).
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:00

Средняя зарплата в сентябре ожидаемо упала, а среднегодовая превысила $500 впервые за 4 года

https://banki24.by/news/3730-srednyaya- ... -sentyabre

Как и ожидалось, исходя из обычной сезонной динамики, средняя по Беларуси зарплата в сентябре снова, после августовского падения, упала с прошлого месяца. Но в годовом выражении реальная зарплата заметно выросла: её номинальный рост за год превысил годовую инфляцию, и сентябрьская средняя зарплата по покупательной способности стала наибольшей среди сентябрьских зарплат всех прошлых лет.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 06:55

Очередное повышение пенсий в Беларуси: какой стал их размер с августа 2019-го

https://banki24.by/news/3732-ocherednoe ... v-belarusi
диаграммы

В августе второй раз в 2019-м году в Беларуси были повышены пенсии. Благодаря чему средняя по стране пенсия стала исторически рекордной в реальном выражении, с поправкой на официальную потребительскую инфляцию, а в бюджетах прожиточного минимума пенсионера — наибольшей за 5 лет. В долларовом эквиваленте впервые с 2014 года средняя пенсия в Беларуси превысила $200, до минимума сократив отставание от средней российской пенсии, и увеличив разрыв с украинской. Хотя относительно западных соседей белорусская пенсия совсем мала.
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