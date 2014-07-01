Рост экономики Беларуси продолжает замедляться: индекс ВВП за январь-сентябрь 2019 года (к соотв. периоду 2018-го) составил 1,0%, когда как месяц назад (январь-август) было +1,1%, два месяца назад – +1,3%. Месячный ВВП сентября вырос очень незначительно (на 0,3% к сентябрю прошлого года), в августе было даже падение (на 0,1%): последние два месяца индексы ВВП такие, как при рецессии. Скользящий годовой индекс ВВП упал с 103,0% в 2018-м до 101,0% в отчетном 12-месячном периоде. И это при том, что по итогам 2019-го запланирован рост в 104%. Понятно, что этим планам сбыться не суждено, но даже и достижение темпов роста в 102%, которые прогнозировали различные эксперты, уже становится малореальным.
Нефтепереработка — это один из столпов сегодняшней экономики Беларуси. Изменение объема переработанной нефти сказывается на динамике ВВП. А разница в цене нефти, закупаемой в России, и мировой — одна из главных составляющих жизнеспособности существующей в Беларуси социально-экономической модели. За последние 12 месяцев, с сентября 2018-го по август 2019-го, Беларусь импортировала 17,97 млн тонн нефти на $6,598 млрд, и исключительно из России. В августе 2019-го — 1,770 млн на $591 млн.
Продукты первичной переработки российской нефти — главная статья товарного экспорта Беларуси. Благодаря разнице в политически сниженной Россией цене входящей в страну нефти и стоимости продаваемых за рубежом нефтепродуктов, отечественная нефтепереработка стала одной из составляющих жизнеспособности сегодняшней социально-экономической модели в Беларуси.
Разница между стоимостью импортированных за год в Беларусь 18,8 млн т российских нефти и нефтепродуктов и всей стоимостью экспортированных за год из Беларуси 11,0 млн нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, составила $1,2 млрд (настолько нефтяной импорт превысил экспорт нефтепродуктов).
Как и ожидалось, исходя из обычной сезонной динамики, средняя по Беларуси зарплата в сентябре снова, после августовского падения, упала с прошлого месяца. Но в годовом выражении реальная зарплата заметно выросла: её номинальный рост за год превысил годовую инфляцию, и сентябрьская средняя зарплата по покупательной способности стала наибольшей среди сентябрьских зарплат всех прошлых лет.
В августе второй раз в 2019-м году в Беларуси были повышены пенсии. Благодаря чему средняя по стране пенсия стала исторически рекордной в реальном выражении, с поправкой на официальную потребительскую инфляцию, а в бюджетах прожиточного минимума пенсионера — наибольшей за 5 лет. В долларовом эквиваленте впервые с 2014 года средняя пенсия в Беларуси превысила $200, до минимума сократив отставание от средней российской пенсии, и увеличив разрыв с украинской. Хотя относительно западных соседей белорусская пенсия совсем мала.
Размер банковской системы Беларуси (объем активов и пассивов) за 9 месяцев с начала 2019-го увеличился в Br-рублях на Br1,928 млрд, до исторически рекордных Br75,634 млрд, а в долларовом эквиваленте — до $36,45 млрд — максимума с 2015-го. В реальном же выражении, с учетом инфляции, максимум, который был в начале 2016-го на волне девальвационного всплеска Br-эквивалента инвалютной части активов/пассивов, не достигнут.
После резкого августовского всплеска курса доллара в Беларуси, что было следствием корректировки стоимости Rr‑рубля в Беларуси, уже второй месяц курс доллара снижается. Таким образом, из 10 месяцев 2019 года доллар дешевел в Беларуси по итогам календарного месяца 8 раз, и только 1 раз — в том самом августе — подорожал.
Банковская система Беларуси продолжает давать хороший результат: прибыль за январь—сентябрь 2019-го стала рекордной для этого периода не только номинально, но и в реальном (с дефляционной поправкой) выражении. Годовая (12-месячной суммой) прибыль также стала исторически рекордной, хотя пока что только номинально, но приблизившись к реальному максимуму, который был в пиковый предкризисный момент в 2014 году. И только в долларовом эквиваленте до рекордных значений прибыли далеко. И, все же, сегодняшнее значение — наибольшее за 4 года.
В сентябре 2019-го новое депонирование юридическими и физическими лицами национальной и иностранной валют в банковскую систему на срочные вклады составило суммарно Br3,989 млрд или $1,923 млрд. Это самое низкое значение в этом году. Единственный сектор, где отмечен рост в сентябре — новые срочные Br-рублевые депозиты юридических лиц. Во всех остальных — падение, особенно сильное — в иностранном сегменте.