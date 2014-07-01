Оборот валютного рынка в октябре 2019-го достиг наибольшего за 5 лет месячного объема. Этому способствовал рост продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования, сумма которой стала рекордной с июля 2014-го. Кроме того, октябрь вошел в ТОП-15 месяцев всех лет по размеру чистого предложения иностранной валюты. В целом уже более 3-х лет результат валютного рынка остается стабильно положительным: предложение валюты превышает спрос на нее (12-месячной суммой): продается иностранной валюты больше, нежели покупается, чем создается ее чистое предложение.