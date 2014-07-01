Оборот валютного рынка в октябре 2019-го достиг наибольшего за 5 лет месячного объема. Этому способствовал рост продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования, сумма которой стала рекордной с июля 2014-го. Кроме того, октябрь вошел в ТОП-15 месяцев всех лет по размеру чистого предложения иностранной валюты. В целом уже более 3-х лет результат валютного рынка остается стабильно положительным: предложение валюты превышает спрос на нее (12-месячной суммой): продается иностранной валюты больше, нежели покупается, чем создается ее чистое предложение.
С 2017 года кредитование реального сектора наращивалось очень быстро, особенно Br-рублями. Но в последнее время рост замедлился, а в августе и сентябре 2019-го объем новых кредитов даже заметно снизился. И только в секторе физических лиц рост продолжается: в сентябре Br-кредитование физлиц стало исторически рекордным. А вот объем новых кредитов юридическим лицам в сентябре стал заметно меньше. Особенно сильное падение — в инвалютном сегменте: сентябрьский объем новых кредитов в иностранной валюте — один из самых низких за 2 года. Это потянуло вниз и всю сумму новых кредитов — во всех валютах, физическим и юридическим лицам
В сентябре 2019 года сформировалось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами размером $190 млн (второе по величине в этом году плюсовое после январского), за январь—сентябрь — $+711 млн, а за год (за последние 12 месяцев с октября 2018-го по отчетный сентябрь) — $+487 млн.
Кредитная задолженность населения перед банками продолжает стремительно нарастать. С каждым месяцем ее исторический максимум обновляется как в номинальном, так и в реальном выражении. Долларовый эквивалент кредитной задолженности населения находится на 8,5-летнем максимуме. А отношение объема задолженности физических лиц по кредитам к годовой сумме денежных доходов населения — наибольшее за 7,5 лет.
Сумма остатков иностранной валюты в банках Беларуси на всех, переводных и срочных, инвалютных депозитах физических лиц в конце октября 2019 года – $7,481 млрд. За октябрь их стало больше на $24 млн, но основной прирост произошел на переводных депозитах, где остатки в очередной раз обновили исторический максимум. Хотя основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах. В Br-рублевом эквиваленте объем инвалютных депозитов физических лиц в конце октября – Br15,37 млрд. А всех – переводных и срочных – Br-рублевых депозитов физических лиц – на Br7,686 млрд – ровно в 2 раза меньше
Процентные ставки по срочным Br-рублевым депозитам физических лиц остаются на относительно (в сравнении с процентами несколько лет назад) низком уровне, но такие вклады сейчас являются единственным вариантом для приращения финансового капитала населения, чему способствует курсовая стабильность, и особенно — рост курса Br-рубля к доллару, что как раз и произошло в октябре. А по срочным вкладам физлиц в иностранной валюте проценты упали до исторического минимума, на котором проценты вообще не имеют практического значения.
Промышленность Беларуси продолжает показывать очень низкий рост производства, а в октябре процент еще снизился. Индекс годового прироста продолжает падение, а восстановительный рост долларового эквивалента номинального объема производства полностью остановился. Несмотря на то, что в отдельных отраслях имеется увеличение производства, в целом по всей промышленности ситуацию можно определить только как рецессию.