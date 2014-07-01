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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:01

Статистика валютного рынка Беларуси. Октябрь 2019-го. Инфографика

https://banki24.by/news/3762-statistika ... a-belarusi

Оборот валютного рынка в октябре 2019-го достиг наибольшего за 5 лет месячного объема. Этому способствовал рост продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования, сумма которой стала рекордной с июля 2014-го. Кроме того, октябрь вошел в ТОП-15 месяцев всех лет по размеру чистого предложения иностранной валюты.
В целом уже более 3-х лет результат валютного рынка остается стабильно положительным: предложение валюты превышает спрос на нее (12-месячной суммой): продается иностранной валюты больше, нежели покупается, чем создается ее чистое предложение.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:06

В Беларуси упал объем новых кредитов. Выросло только Br-рублевое кредитование физлиц. Инфографика

https://banki24.by/news/3765-v-belarusi-upal-obem

С 2017 года кредитование реального сектора наращивалось очень быстро, особенно Br-рублями. Но в последнее время рост замедлился, а в августе и сентябре 2019-го объем новых кредитов даже заметно снизился. И только в секторе физических лиц рост продолжается: в сентябре Br-кредитование физлиц стало исторически рекордным. А вот объем новых кредитов юридическим лицам в сентябре стал заметно меньше.
Особенно сильное падение — в инвалютном сегменте: сентябрьский объем новых кредитов в иностранной валюте — один из самых низких за 2 года. Это потянуло вниз и всю сумму новых кредитов — во всех валютах, физическим и юридическим лицам
.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:55

Внешняя торговля Беларуси товарами и услугами в сентябре 2019-го. Инфографика

https://banki24.by/news/3769-vneshnyaya ... i-tovarami

В сентябре 2019 года сформировалось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами размером $190 млн (второе по величине в этом году плюсовое после январского), за январь—сентябрь — $+711 млн, а за год (за последние 12 месяцев с октября 2018-го по отчетный сентябрь) — $+487 млн.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:36

В сентябре прирост задолженности населения по кредитам стал наибольшим в этом году. Инфографика

https://banki24.by/news/3773-v-sentyabr ... lzhennosti

Кредитная задолженность населения перед банками продолжает стремительно нарастать. С каждым месяцем ее исторический максимум обновляется как в номинальном, так и в реальном выражении. Долларовый эквивалент кредитной задолженности населения находится на 8,5-летнем максимуме. А отношение объема задолженности физических лиц по кредитам к годовой сумме денежных доходов населения — наибольшее за 7,5 лет.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 23:53

Население хранит в банках Беларуси иностранной валюты вдвое больше, чем Br-рублей. Инфографика

https://banki24.by/news/3777-naselenie-hranit-v-bankah

Сумма остатков иностранной валюты в банках Беларуси на всех, переводных и срочных, инвалютных депозитах физических лиц в конце октября 2019 года – $7,481 млрд. За октябрь их стало больше на $24 млн, но основной прирост произошел на переводных депозитах, где остатки в очередной раз обновили исторический максимум. Хотя основная масса иностранной валюты населения по-прежнему размещена на срочных депозитах.
В Br-рублевом эквиваленте объем инвалютных депозитов физических лиц в конце октября – Br15,37 млрд. А всех – переводных и срочных – Br-рублевых депозитов физических лиц – на Br7,686 млрд – ровно в 2 раза меньше
.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:27

Сравним доходность депозитов физических лиц в Беларуси. Инфографика

https://banki24.by/news/3788-sravnim-do ... izicheskih

Процентные ставки по срочным Br-рублевым депозитам физических лиц остаются на относительно (в сравнении с процентами несколько лет назад) низком уровне, но такие вклады сейчас являются единственным вариантом для приращения финансового капитала населения, чему способствует курсовая стабильность, и особенно — рост курса Br-рубля к доллару, что как раз и произошло в октябре.
А по срочным вкладам физлиц в иностранной валюте проценты упали до исторического минимума, на котором проценты вообще не имеют практического значения.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:21

Промышленность Беларуси в январе-октябре: где падение, где рост, но в целом - рецессия. Инфографика

https://banki24.by/news/3792-promyshlen ... -v-yanvare

Промышленность Беларуси продолжает показывать очень низкий рост производства, а в октябре процент еще снизился. Индекс годового прироста продолжает падение, а восстановительный рост долларового эквивалента номинального объема производства полностью остановился. Несмотря на то, что в отдельных отраслях имеется увеличение производства, в целом по всей промышленности ситуацию можно определить только как рецессию.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 08:48

Достаточность международных резервов у Беларуси продолжает повышаться. Инфографика

https://banki24.by/news/3796-dostatochn ... rezervov-u

ЗВР Беларуси находятся на историческом максимуме. С учетом финансовых активов, не подходящих под условия и критерии ЗВР, общая сумма международных резервных активов и прочей ликвидности в иностранной валюте в распоряжении Беларуси — наибольшая за 7 лет. Лучшей за 6,5 лет стала и их достаточность — отношение объема международных активов к объему запланированного и уже расписанного на ближайшие 12 месяцев их чистого расходования на выплаты по внешним и внутренним долгам в иностранной валюте.
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