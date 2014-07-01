Октябрьская средняя по Беларуси заработная плата ожидаемо выросла с сентябрьской, составив Br1123,4 (рост с прошлого месяца – Br15 или +1,3%), но так и не добралась до июльской (Br1128,5), которая останется до декабря наибольшей в текущем году. В долларовом эквиваленте средняя по стране зарплата также выросла до $548, что даже чуть больше, чем в Br-рублях (+2,6%, на $14) благодаря укреплению Br-рубля к доллару в октябре.
Реальные доходы населения Беларуси в январе—сентябре оказались на 1,8% выше, чем были в январе—сентябре 2014-го — до кризиса. Непосредственно в сентябре 2019-го — на 2,0% больше, чем в сентябре 2014-го. И годовые (сумма за 12 месяцев) на 2,0% превысили докризисные.Так получается исходя из официальных данных Белстата. Хотя в долларовом эквиваленте сегодняшним денежным доходам белорусов до докризисного максимума еще далеко, хотя они и стали наибольшими за 5 лет.