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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:07

Долларовый размер и динамика средней зарплаты в Беларуси – по стране, регионам и видам деятельности. Инфографика

https://banki24.by/news/3812-dollarovyy ... i-dinamika

Октябрьская средняя по Беларуси заработная плата ожидаемо выросла с сентябрьской, составив Br1123,4 (рост с прошлого месяца – Br15 или +1,3%), но так и не добралась до июльской (Br1128,5), которая останется до декабря наибольшей в текущем году. В долларовом эквиваленте средняя по стране зарплата также выросла до $548, что даже чуть больше, чем в Br-рублях (+2,6%, на $14) благодаря укреплению Br-рубля к доллару в октябре.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:08

Реальные доходы белорусов выше докризисных – Белстат. Но в долларах – ниже. Инфографика

https://banki24.by/news/3818-realnye-do ... usov-vyshe

Реальные доходы населения Беларуси в январе—сентябре оказались на 1,8% выше, чем были в январе—сентябре 2014-го — до кризиса. Непосредственно в сентябре 2019-го — на 2,0% больше, чем в сентябре 2014-го. И годовые (сумма за 12 месяцев) на 2,0% превысили докризисные.Так получается исходя из официальных данных Белстата.
Хотя в долларовом эквиваленте сегодняшним денежным доходам белорусов до докризисного максимума еще далеко, хотя они и стали наибольшими за 5 лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:54

Розничная торговля в Беларуси: посткризисный рост замедляется. Инфографика

https://banki24.by/news/3822-roznichnay ... v-belarusi

Динамика розничного товарооборота — это один из индикаторов развития экономики и динамики уровня жизни, наряду с показателем доходов населения. Объем и индекс розничной торговли демонстрируют потребительские возможности населения и параметры внутреннего рынка страны.
За 10 месяцев 2019 года реальный прирост розничного товарооборота составил 4,6%. В 2018 году за такие же 10 месяцев было +8,7%, в 2017-м +3,8%. То есть, в целом посткризисный рост составил 18,0%. Кризисное же падение — только 5,1% (в таком же периоде в 2015-м и 2016-м гг.). Но в последние полгода отчетливо снижение индекса.
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