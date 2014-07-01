RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Беларусь

Беларусь
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 12:07

Долларовый размер и динамика средней зарплаты в Беларуси – по стране, регионам и видам деятельности. Инфографика

https://banki24.by/news/3812-dollarovyy ... i-dinamika

Октябрьская средняя по Беларуси заработная плата ожидаемо выросла с сентябрьской, составив Br1123,4 (рост с прошлого месяца – Br15 или +1,3%), но так и не добралась до июльской (Br1128,5), которая останется до декабря наибольшей в текущем году. В долларовом эквиваленте средняя по стране зарплата также выросла до $548, что даже чуть больше, чем в Br-рублях (+2,6%, на $14) благодаря укреплению Br-рубля к доллару в октябре.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:08

Реальные доходы белорусов выше докризисных – Белстат. Но в долларах – ниже. Инфографика

https://banki24.by/news/3818-realnye-do ... usov-vyshe

Реальные доходы населения Беларуси в январе—сентябре оказались на 1,8% выше, чем были в январе—сентябре 2014-го — до кризиса. Непосредственно в сентябре 2019-го — на 2,0% больше, чем в сентябре 2014-го. И годовые (сумма за 12 месяцев) на 2,0% превысили докризисные.Так получается исходя из официальных данных Белстата.
Хотя в долларовом эквиваленте сегодняшним денежным доходам белорусов до докризисного максимума еще далеко, хотя они и стали наибольшими за 5 лет.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:54

Розничная торговля в Беларуси: посткризисный рост замедляется. Инфографика

https://banki24.by/news/3822-roznichnay ... v-belarusi

Динамика розничного товарооборота — это один из индикаторов развития экономики и динамики уровня жизни, наряду с показателем доходов населения. Объем и индекс розничной торговли демонстрируют потребительские возможности населения и параметры внутреннего рынка страны.
За 10 месяцев 2019 года реальный прирост розничного товарооборота составил 4,6%. В 2018 году за такие же 10 месяцев было +8,7%, в 2017-м +3,8%. То есть, в целом посткризисный рост составил 18,0%. Кризисное же падение — только 5,1% (в таком же периоде в 2015-м и 2016-м гг.). Но в последние полгода отчетливо снижение индекса.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 07:52

Что это было? В конце ноября Br-рубль резко обвалился

https://banki24.by/news/3832-chto-eto-b ... obvalilsya
диаграммы

три недели ноября валютный рынок был в затишье: курсы иностранных валют оставались стабильными, курсовая волатильность была минимальной, Br-рубль даже чуть укрепился. Но в последнюю неделю месяца вдруг все валюты стали резко дорожать, Br-рубль — стремительно дешеветь. И только в пятницу 29-го, в последний рабочий день ноября, рост остановился, курсы даже немного припали.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:51

Иностранные активы банковской системы Беларуси приближаются к историческому максимуму. Инфографика

https://banki24.by/news/3840-inostranny ... oy-sistemy

Валовые иностранные финансовые активы в иностранной валюте в банковской системе Беларуси продолжают прирастать быстрыми темпами, и в октябре достигли 7-летнего максимума. Причем прирост таких активов идет без соответствующего роста внешних инвалютных обязательств банковской системы: наращивание инвалютных активов происходит без заимствования банками вне страны. В результате чего чистые иностранные инвалютные активы приближаются к исторически рекордным, созданным в середине 2012 года.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:23

Кредитование физических лиц в Беларуси ускоряется. Кредитная задолженность населения бьет рекорды. Инфографика

https://banki24.by/news/3844-kreditovan ... heskih-lic

В октябре 2019 года объем новых кредитов, выданных физическим лицам, побил исторический рекорд
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:09

Объем и структура внутренних обязательства в иностранной валюте банковской системы Беларуси

https://banki24.by/news/3850-obem-i-str ... vnutrennih
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 08:53

На какие Br-рублевые вклады, по данным Нацбанка, белорусы больше всего несут деньги

https://banki24.by/news/3854-na-kakie-br-rublevye

Свежая статистика Национального банка по новым депозитам показала, что у белорусов растет доверие к своей национальной валюте и банковской системе, которое сильно упало в 2014–16 гг. на фоне девальваций и кризиса: новых Br-рублевых срочных вкладов открывается все больше, причем именно безотзывных.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:10

Экспорт рухнул, а импорт вырос: внешняя торговля Беларуси в октябре ушла в минус – второй раз в 2019-м. Инфографика

https://banki24.by/news/3863-eksport-ruhnul-a-import

Октябрь 2019-го во внешней торговле ознаменовался резким падением экспорта, причем и в товарном секторе и в секторе внешнеэкономических услуг. Импорт же вырос с прошлого месяца, и также — и товаров и услуг. В итоге, сальдо внешней торговли в октябре второй раз в этом году (первый был в апреле) ушло в минус, став наихудшим октябрьским результатом с 2013 года: традиционно положительно сальдо услуг оказалось меньше традиционно отрицательного сальдо товаров.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:29

В октябре объем новых вкладов физлиц в иностранной валюте оказался минимальным в этом году. Почему?

https://banki24.by/news/3870-v-oktyabre-obem-novyh
диаграммы

Последние три месяца объем новых срочных депозитов физических лиц сокращается, а в октябре он стал самым низким в этом году: валовый приток на такие вклады составил $436 млн. В целом ежемесячные суммы находятся в рамках $400–600 млн в месяц уже 3,5 года, упав с более чем $1 млрд в месяц в 2015-м.
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Беларусь и Казахстан отказались поддержать Россию против Укр
ТупУм » Вів 01 лип, 2014 13:39
0 4939
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2014 13:39
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron