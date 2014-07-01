Октябрьская средняя по Беларуси заработная плата ожидаемо выросла с сентябрьской, составив Br1123,4 (рост с прошлого месяца – Br15 или +1,3%), но так и не добралась до июльской (Br1128,5), которая останется до декабря наибольшей в текущем году. В долларовом эквиваленте средняя по стране зарплата также выросла до $548, что даже чуть больше, чем в Br-рублях (+2,6%, на $14) благодаря укреплению Br-рубля к доллару в октябре.
Реальные доходы населения Беларуси в январе—сентябре оказались на 1,8% выше, чем были в январе—сентябре 2014-го — до кризиса. Непосредственно в сентябре 2019-го — на 2,0% больше, чем в сентябре 2014-го. И годовые (сумма за 12 месяцев) на 2,0% превысили докризисные.Так получается исходя из официальных данных Белстата. Хотя в долларовом эквиваленте сегодняшним денежным доходам белорусов до докризисного максимума еще далеко, хотя они и стали наибольшими за 5 лет.
Динамика розничного товарооборота — это один из индикаторов развития экономики и динамики уровня жизни, наряду с показателем доходов населения. Объем и индекс розничной торговли демонстрируют потребительские возможности населения и параметры внутреннего рынка страны. За 10 месяцев 2019 года реальный прирост розничного товарооборота составил 4,6%. В 2018 году за такие же 10 месяцев было +8,7%, в 2017-м +3,8%. То есть, в целом посткризисный рост составил 18,0%. Кризисное же падение — только 5,1% (в таком же периоде в 2015-м и 2016-м гг.). Но в последние полгода отчетливо снижение индекса.
три недели ноября валютный рынок был в затишье: курсы иностранных валют оставались стабильными, курсовая волатильность была минимальной, Br-рубль даже чуть укрепился. Но в последнюю неделю месяца вдруг все валюты стали резко дорожать, Br-рубль — стремительно дешеветь. И только в пятницу 29-го, в последний рабочий день ноября, рост остановился, курсы даже немного припали.
Валовые иностранные финансовые активы в иностранной валюте в банковской системе Беларуси продолжают прирастать быстрыми темпами, и в октябре достигли 7-летнего максимума. Причем прирост таких активов идет без соответствующего роста внешних инвалютных обязательств банковской системы: наращивание инвалютных активов происходит без заимствования банками вне страны. В результате чего чистые иностранные инвалютные активы приближаются к исторически рекордным, созданным в середине 2012 года.
Свежая статистика Национального банка по новым депозитам показала, что у белорусов растет доверие к своей национальной валюте и банковской системе, которое сильно упало в 2014–16 гг. на фоне девальваций и кризиса: новых Br-рублевых срочных вкладов открывается все больше, причем именно безотзывных.
Октябрь 2019-го во внешней торговле ознаменовался резким падением экспорта, причем и в товарном секторе и в секторе внешнеэкономических услуг. Импорт же вырос с прошлого месяца, и также — и товаров и услуг. В итоге, сальдо внешней торговли в октябре второй раз в этом году (первый был в апреле) ушло в минус, став наихудшим октябрьским результатом с 2013 года: традиционно положительно сальдо услуг оказалось меньше традиционно отрицательного сальдо товаров.
Последние три месяца объем новых срочных депозитов физических лиц сокращается, а в октябре он стал самым низким в этом году: валовый приток на такие вклады составил $436 млн. В целом ежемесячные суммы находятся в рамках $400–600 млн в месяц уже 3,5 года, упав с более чем $1 млрд в месяц в 2015-м.