Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 16 гру, 2019 21:40
Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?
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