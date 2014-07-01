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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:40

https://belaruspartisan.by/politic/485159/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=654&v=cmE0uM3WuQ4&feature=emb_logo
Лукашенка злили!
Мужик злив ВСЕ. Прізвища, місця, деякі документи. Жодних питань до нього немає. На відміну від наших "розслідувачів" по Шеремету.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 01:02

  andrijk777 написав:.
Цікаво що з Лукашенко буде дальше?

ничего не будет
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 08:56

Объем депозитов физических лиц достиг нового рекорда. Инфографика

https://banki24.by/news/3876-obem-depoz ... heskih-lic

По состоянию на конец ноября остатки средств населения Беларуси на депозитах физлиц во всех валютах и всех видов в Br-рублевом эквиваленте составили исторически рекордную сумму — Br23,85 млрд. Ноябрьский прирост оказался наибольшим за 2,5 года. В долларовом же эквиваленте достигнут 4,5-летний максимум — $11,29 млрд.


https://banki24.by/news/3876-obem-depoz ... heskih-lic
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 09:33

ВВП Беларуси: итоги работы экономики за 11 месяцев. Инфографика

https://banki24.by/news/3880-vvp-belarusi-itogi-raboty

Экономика Беларуси продолжает показывать очень низкие темпы роста: реальный рост ВВП за январь—ноябрь составил 1,1%, не изменившись с прошлого месяца, что означает такой же индекс непосредственно в ноябре. Скользящий годовой индекс ВВП тоже составил 101,1%, при том, что по итогам 2018-го он был 103,0%
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 12:01

Несбывшиеся надежды. Сколько Беларусь производит и экспортирует цемента

https://banki24.by/news/3888-nesbyvshie ... ko-belarus

Производство цемента в Беларуси находится на особом контроле: в цементную отрасль, а это местная сырьевая база и три цементных завода, государство вложило огромные деньги, проведя глубокую модернизацию. Расчет был на увеличении экспорта цемента, и в первую очередь в Россию, где в нулевых годах был строительный бум и недостаток этого материала. Однако жизнь, а точнее экономика и политика, внесла свои коррективы
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:49

Какие продукты питания в Беларуси подорожали больше всего за последние годы

https://banki24.by/news/3896-kakie-produkty-pitaniya-v
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:32

У кого и где в Беларуси больше всего выросли зарплаты за год. Инфографика

https://banki24.by/news/3901-u-kogo-i-gde-virosli-zp

Как и ожидалось, исходя из традиционной сезонной динамики, средняя по Беларуси зарплата в ноябре 2019-го упала с прошлого месяца, составив Br1113,1 — начисленная до уплаты налогов. Исторически рекордной остается июльская, размером Br1128,5. Обновление максимума будет в следующем месяце, в декабре.
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:23

Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с РФ по нефти и начать альтернативные поставки
https://charter97.org/ru/news/2019/12/31/360834/

Reuters: Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь с 1 января
https://charter97.org/ru/news/2019/12/31/360823/
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