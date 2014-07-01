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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:04

  maksimus silvestris написав:Серьезно изменились объем и структура депозитов физлиц. Как и почему? Инфографика

https://infobank.by/infolinebigview/ser ... fografika/

Ти що троль? Кому це цікаво сьогодні, коли в Білорусії відбуваються такі речі?
Ось арештували Бабаріко.
Щось я дуже сумнівають що ти білорус. Топиш за "Сашу 3%"?
andrijk777
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