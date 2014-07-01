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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 12:15

Какие вклады сейчас более доходные - в национальной валюте или в иностранной

https://infobank.by/infolinebigview/kto ... v-v-iyune/

диаграммы

Население традиционно ведет «бухучет» собственных доходов, денежных накоплений и учитывают финансовый эквивалент большинства материальных активов в долларовом эквиваленте. Поэтому выбор банковского депозита — в национальной или иностранной валюте – часто происходит с учетом его долларовой доходности и риска курсовых потерь.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 14:28

Хватит ли валюты в банковской системе Беларуси для выполнения всех обязательств?

валютный обзор банковской системы Беларуси
диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/xva ... zateljstv/
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:33

Сколько кредитов берут люди в регионах Беларуси, и на какие нужды?

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https://infobank.by/infolinebigview/sko ... ie-nuzhdy/
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:03

Какие сейчас зарплаты в Беларуси в долларах

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... oni-rasti/

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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:04

Какие сейчас зарплаты в Беларуси в долларах

https://infobank.by/infolinebigview/kak ... oni-rasti/

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maksimus silvestris
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