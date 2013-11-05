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Банк Траст - БАНКРОТ?

Банк Траст - БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1107110811091110
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:51

Добрый день, !
В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.
Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.
Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.
Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:04

  vollena71 написав:
Добрый день, !
В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.
Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.
Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.
Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.

мне такое же письмо прислали...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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  #<1 ... 1107110811091110
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