Банк Траст - БАНКРОТ?

Добрый день, !

В период с февраля по июнь 2016 года Вы участвовали в акции "Бонус к депозиту" по предложению банка "ТРАСТ" и Вам было выплачено вознаграждение от Минфина.

Как Вы уже знаете банк "ТРАСТ" ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Уполномоченое лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц требует от нас вернуть стоимость услуг за привлечение для банка клиентов по депозитам, утверждая, что депозиты клиентов не размещались в банке и депозитных договоров клиентов, участвующих в акции, не существует.

Мы хотим, чтобы наша программа продолжалась и мы имели возможность сотрудничать с Вами, выплачивая Вам вознаграждение за участие в акции.

Пришлите нам, пожалуйста, скан/фото договора банка "ТРАСТ" (всех страниц) и платежку/чек на почту или вайбер до 14.06.2018, чтобы мы могли предоставить эти документы для защиты наших прав.