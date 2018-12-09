Банк Траст - БАНКРОТ?

Тут придирка к МинФину, а не к клиентам. Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".
Грйс-мэн написав:Тут придирка к МинФину, а не к клиентам. Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".
В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
А мне кажется минфину ещё ничего не выплатили, вот и хочет он стребовать с понда "крэдыторськи вымогы".
Мне звонили с Минфина с вопросом о бонусах по депо еще 2016г. Депо закончился до ввода ВА. Просили найти бумажные договора и квитанции о внесении средств на депо. Фонд требует от них доказать, что был такой депозит.
Грйс-мэн написав:Тут придирка к МинФину, а не к клиентам. Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".
В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
А мне кажется минфину ещё ничего не выплатили, вот и хочет он стребовать с понда "крэдыторськи вымогы".
Ага, делать Минфину больше нечего, как бодаться по собственной воле с бандюганами
cdj2 написав:А как же. Если Минфин заплатил, а ему нет он будет пытаться?
я так понимаю, что траст ему заплатил - но Фонд считает что Минфин должен вернуть ... Так требования Минфина все равно в 55-ю очередь и судиться смысла нет .. тут вопрос, что Фонд хочет, чтоб Минфин вернул ему те бабки, что были Трастом запласены Минфину по этой акции.
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cdj2 написав:А как же. Если Минфин заплатил, а ему нет он будет пытаться?
Пытаться что? выбить бабки по 7 очереди? у фонда грабування очень трудно выбить бабки положенные по закону вне очереди, сотрудники банков через суды выбивают свою зарплату по второй очереди... очень смешно, если б не было грустно
Колеги, така ситуація. Виявляється, Траст намалював борг 49 грн за картою Дрізі Ізі та нагадив цим в УБКІ. Там було шахрайство з їхнього боку, бо по ДрузяхІзі грейс складав 55 діб, а просто по Ізі 50 чи 40, а вони всіх порахували по 50(чи40) і намалювали просрочку. Я гасився дня за 4 до кінця грейсу. Вже і не пам"ятаю чи готівкою, чи СЕПом з другого банку . Що порадите робити? Писати в УБКІ ? Заплатити ті срані 49 грн по реквізитах, що на сайті Траста http://banktrust.com.ua/ua/ чи писати на і-майл Траста з вимогою скасувати цю шахрайську просрочку ? Ніколи не стикався з такою халепою, завжди з грейса не виходив за всі 15 років користування кредитками...
Востаннє редагувалось maxprofit в Пон 10 гру, 2018 20:15, всього редагувалось 1 раз.