Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
Новинка!
1) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 165 грн.
2) "100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу / 100-летию первого Курултая крымскотатарского народа" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 185 грн.
3) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)
4) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)
5) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)
6) "85 років Вінницькій області / 85 лет Винницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн.
7) "Олександр Архипенко / Александр Архипенко " 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
8 ) "Давній Галич / Давний Галич" 2017 р. 5 грн. - 58 грн. (в наявності 2 шт.)
9) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 77 грн.
В сувенірній упаковці / буклет - 98 грн.
10) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
11) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)
12) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 2 шт.)
13) "Михайло Петренко / Михаил Петренко" 2017 р. 2 грн. - 50 грн.
14) патріарх "Йосиф Сліпий / патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 77 грн. (в наявності 2 шт.)
15) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)
16) Набір пам'ятних монет до 25 р незалежності України в сувенірній упаковці:
"25 років незалежності України", "Київська Русь", "Козацька держава", "Галицьке королівство" 2016 р. 5 грн. - 270 грн.
17) "Національний університет “Львівська політехніка”" медаль від НБУ (тираж 20 тис.) - 45 грн. (в наявності 2 шт.)
18) Набір з 3-х монет "Героям Майдану": "Євромайдан", "Небесна сотня", "Революція гідності" в сувенірній упаковці / буклеті 2015 р. 5 грн. - 270 грн.
Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.
Монети зі срібла та золота:
1) Срібна монета "Стільчик" 2015 р. ( Стрілець / Стрельчик / Стрелец ) - срібло 7,78 г (1/4 унції); Серія: Дитячий Зодіак + футляр - 325 грн.
Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 листопада по 21 грудня (23 ноября - 21 декабря)
Присвячена дітям, які народилися під сузір`ям Стрільця.
2) Пам'ятна монета "Кушнір / Кушнир (Скорняк)" патинована 31.1 г срібло 2012 р. - 819 грн.
3) Пам'ятна монета "Рік Змії / Год Змеи" 5 грн.; срібло 15.55 г 2012 р. / 2013 р. - 519 грн.
Дуже гарний подарунок для усіх людей, що народився у ці роки: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
4) Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 660 грн. (в наявності 2 шт.)
5) Інвестиційна монета зі золота 999.9 "Архістратиг Михаїл" 3.11 г 2015 р. - 4099 грн.
6) Пам'ятна монета "Рік Півня / Год Петуха" 5 грн.; срібло 15.55 г 2016 р. / 2017 р. - 657 грн.
Дуже гарний подарунок для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
7) Пам'ятна монета "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю / 650 лет первому письменному упоминанию о г. Винница"патинована 31.1 г срібло 2012 р. - 1039 грн.
Серія: Стародавні міста України
Тираж лише 3000!
Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.
Звертайтесь. Дякую.