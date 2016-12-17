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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 17:10

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 165 грн.

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2) "100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу / 100-летию первого Курултая крымскотатарского народа" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 185 грн.

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3) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)
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4) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)
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5) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)
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6) "85 років Вінницькій області / 85 лет Винницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн.
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7) "Олександр Архипенко / Александр Архипенко " 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
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8 ) "Давній Галич / Давний Галич" 2017 р. 5 грн. - 58 грн. (в наявності 2 шт.)
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9) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 77 грн.
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В сувенірній упаковці / буклет - 98 грн.
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10) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
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11) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)
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12) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 2 шт.)

13) "Михайло Петренко / Михаил Петренко" 2017 р. 2 грн. - 50 грн.

14) патріарх "Йосиф Сліпий / патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 77 грн. (в наявності 2 шт.)
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15) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)

16) Набір пам'ятних монет до 25 р незалежності України в сувенірній упаковці:
"25 років незалежності України", "Київська Русь", "Козацька держава", "Галицьке королівство" 2016 р. 5 грн. - 270 грн.

17) "Національний університет “Львівська політехніка”" медаль від НБУ (тираж 20 тис.) - 45 грн. (в наявності 2 шт.)

18) Набір з 3-х монет "Героям Майдану": "Євромайдан", "Небесна сотня", "Революція гідності" в сувенірній упаковці / буклеті 2015 р. 5 грн. - 270 грн.

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Монети зі срібла та золота:

1) Срібна монета "Стільчик" 2015 р. ( Стрілець / Стрельчик / Стрелец ) - срібло 7,78 г (1/4 унції); Серія: Дитячий Зодіак + футляр - 325 грн.

Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 листопада по 21 грудня (23 ноября - 21 декабря)

Присвячена дітям, які народилися під сузір`ям Стрільця.

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2) Пам'ятна монета "Кушнір / Кушнир (Скорняк)" патинована 31.1 г срібло 2012 р. - 819 грн.

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3) Пам'ятна монета "Рік Змії / Год Змеи" 5 грн.; срібло 15.55 г 2012 р. / 2013 р. - 519 грн.
Дуже гарний подарунок для усіх людей, що народився у ці роки: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

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4) Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 660 грн. (в наявності 2 шт.)

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5) Інвестиційна монета зі золота 999.9 "Архістратиг Михаїл" 3.11 г 2015 р. - 4099 грн.

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6) Пам'ятна монета "Рік Півня / Год Петуха" 5 грн.; срібло 15.55 г 2016 р. / 2017 р. - 657 грн.
Дуже гарний подарунок для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

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7) Пам'ятна монета "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю / 650 лет первому письменному упоминанию о г. Винница"патинована 31.1 г срібло 2012 р. - 1039 грн.
Серія: Стародавні міста України

Тираж лише 3000!

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Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
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Повідомлень: 290
З нами з: 28.04.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2017 12:44

монеты НБУ серебро и низельберг

Продаю серебряные памятные и юбилейные монеты Украины.
luba2011
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:16

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 67 грн.

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2) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 67 грн.

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3) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 249 грн.

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4) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 159 грн.

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5) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 65 грн.

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6) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 55 грн.

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7) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн.

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8 ) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 145 грн. / 105 грн. - без упаковки.

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9) "100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу / 100-летию первого Курултая крымскотатарского народа" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 199 грн.

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10) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 66 грн. (в наявності 2 шт.)
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11) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)
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12) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)
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13) "85 років Вінницькій області / 85 лет Винницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 115 грн.
Зображення

14) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. В сувенірній упаковці / буклет - 99 грн.
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15) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

16) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)
Зображення

17) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

18) патріарх "Йосиф Сліпий / патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 77 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

19) Набір пам'ятних монет до 25 р незалежності України в сувенірній упаковці:
"25 років незалежності України", "Київська Русь", "Козацька держава", "Галицьке королівство" 2016 р. 5 грн. - 270 грн.

20) Набір з 3-х монет "Героям Майдану": "Євромайдан", "Небесна сотня", "Революція гідності" в сувенірній упаковці / буклеті 2015 р. 5 грн. - 289 грн.

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Монети зі срібла та золота:

1) Срібна монета "Стільчик" 2015 р. ( Стрілець / Стрельчик / Стрелец ) - срібло 7,78 г (1/4 унції); Серія: Дитячий Зодіак + футляр - 329 грн.

Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 листопада по 21 грудня (23 ноября - 21 декабря)

Присвячена дітям, які народилися під сузір`ям Стрільця.

Зображення

Зображення

2) Пам'ятна монета "Рік Змії / Год Змеи" 5 грн.; срібло 15.55 г 2012 р. / 2013 р. - 529 грн.
Дуже гарний подарунок для усіх людей, що народився у ці роки: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

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3) Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 695 грн.

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4) Інвестиційна монета зі золота 999.9 "Архістратиг Михаїл" 3.11 г 2013-15 р. - 4239 грн.

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5) Пам'ятна монета "Рік Півня / Год Петуха" 5 грн.; срібло 15.55 г 2016 р. / 2017 р. - 695 грн.
Дуже гарний подарунок для людей хто народився у ці роки: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Зображення

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
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Повідомлень: 290
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:44

Новинка!

Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 67 грн.

Пам`ятна медаль випущена на відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. та створення першого центрального банку України. Одним із перших законодавчих актів Центральної Ради Української Народної Республіки був закон про заснування Українського державного банку, який відіграв важливу роль у визвольних змаганнях українців тих років, а також у набутті ними власного досвіду банківництва.


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Зображення

Звертайтесь.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 28.04.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16171819
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