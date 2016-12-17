Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Чет 15 лют, 2018 17:49

Монети зі срібла:

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) патріарх "" 2018 р. 2 грн. - 85 грн. (в наявності 2 шт.)2) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 75 грн. (в наявності 3 шт.)3) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 77 грн. (в наявності 3 шт.)4) "/ ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 145 грн. (в наявності 2 шт.)5) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. (в наявності 2 шт.) / 120 грн. в сувенірні й упаковці.6) "/ Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 90 грн. / 120 грн. (в сувенірній упаковці)7) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 63 грн. (в наявності 3 шт.)8 ) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)9) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)10) "/ 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.11) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 179 грн.12) "/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.13) "/ 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)14) "/ Старый замок в г. Каменце-Подольском" 2017 р. 5 грн. - 73 грн.15) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)16) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)17) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.18) "/ 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)19) "/ 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)20) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)21) "/ 85 лет Винницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.22) "/ 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)23) "/ Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)24) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 70 грн. (в наявності 2 шт.)25) патріарх "/ патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 83 грн. (в наявності 2 шт.)Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г 2017 р. - 680 грн. (в наявності 3 шт.)Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю фото.НовинкаСувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів:Рекомендований лист: від 10 грн.В наявності декілька штук.Ціна: 83 грн. / шт./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 5 грн. - 24 грн. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.Звертайтесь. Дякую.