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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:42

Куплю памятну монету Архістратиг Михаїл 1 гр - срібло

Куплю памятну монету Архистратиг Михаїл
https://bank.gov.ua/control/uk/currentm ... oin_id=774
куплю до 10 штук

наявність капсули і сертифікату обовязкова
pmashchak
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:00

Як з вами зв'язатись?

ST_11

Хочу придбати монети:
1 "Леонід Жаботинський" спорт 2018 р. 2 грн. - 79 грн.
2 "Олександр Шалімов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 79 грн
3 "50 років Світовому конгресу українців " ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн
4 "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) - 90 грн.
5 Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 р. НБУ - 65 грн.
6 Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 65 грн.
7 Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" НБУ (тираж 20 тис.) - 65 грн.
8 "85 років Донецькій області" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.
9 "85 років Дніпропетровській області " 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.
10 "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському" 2017 р. 5 грн. - 75 грн.
11 "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури " 2017 р. 2 грн. - 53 грн.
12 "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн.
13 150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка 2017 р. 5 грн. 95 грн. - без упаковки.
14 "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької " 2017 р. 5 грн. - 67 грн.
15 "80 років Полтавській області " 2017 р. біметал 5 грн. - 118 грн.
16 "80 років Хмельницькій області " 2017 р. біметал 5 грн. - 118 грн.
17 "85 років Вінницькій області" 2017 р. біметал 5 грн. - 118 грн.
18 "100 років Херсонському державному університету " 2017 р. 2 грн. - 53 грн.
19 "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.
20 "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 70 грн.
21 патріарх "Йосиф Сліпий / патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 85 грн.
kostyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:49

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!
1) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 85 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

2) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 75 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

3) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 77 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

4) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 145 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

5) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. (в наявності 2 шт.) / 120 грн. в сувенірні й упаковці.

Зображення

6) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 90 грн. / 120 грн. (в сувенірній упаковці)

Зображення

Зображення

7) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 179 грн.

Зображення

12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.

Зображення

13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

14) "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" 2017 р. 5 грн. - 73 грн.

Зображення

15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.

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18) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

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19) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

21) "85 років Вінницькій області / 85 лет Винницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
Зображення

22) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

23) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)
Зображення

24) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 70 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

25) патріарх "Йосиф Сліпий / патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 83 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 680 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Новинка :!:
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів:
Рекомендований лист: від 10 грн.

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В наявності декілька штук.
Ціна: 83 грн. / шт.

Новинка!
"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 5 грн. - 24 грн. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 485 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

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Ціна: 285 грн.

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Повідомлень: 306
З нами з: 28.04.11
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:39

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!
1) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн. (в наявності 2 шт.)

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2) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 75 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

3) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 75 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

4) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.)

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5) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 89 грн. / 119 грн. в сувенірні й упаковці.

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6) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 89 грн. / 119 грн. (в сувенірній упаковці)

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7) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 179 грн.

Зображення

12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.

Зображення

13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

14) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 122 грн. / 91 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

18) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.

Зображення

Зображення

19) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
Зображення

20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

21) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 105 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

22) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

23) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)
Зображення

24) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 70 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

25) патріарх "Йосиф Сліпий / патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 85 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 679 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Новинка :!:
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів:
Рекомендований лист: від 10 грн.

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В наявності декілька штук.
Ціна: 83 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.

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Новинка!
"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 5 грн. - 22 грн. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 475 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна: 285 грн. (в наявності 3 набори)

Звертайтесь. Дякую.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:52

  pmashchak написав:Куплю памятну монету Архистратиг Михаїл
https://bank.gov.ua/control/uk/currentm ... oin_id=774
куплю до 10 штук

наявність капсули і сертифікату обовязкова

Щось я не чув про сертифікат на Архістратига ...
Він взагалі буває ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:00

  Puente написав:
  pmashchak написав:Куплю памятну монету Архистратиг Михаїл
https://bank.gov.ua/control/uk/currentm ... oin_id=774
куплю до 10 штук

наявність капсули і сертифікату обовязкова

Щось я не чув про сертифікат на Архістратига ...
Він взагалі буває ?


На такого, как по ссылке, сертификат предполагается - https://bank.gov.ua/control/uk/currentm ... oin_id=774
Слушатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:50

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!
1) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

2) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 72 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

3) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 73 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

4) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

5) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 87 грн. / 117 грн. в сувенірні й упаковці.

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6) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 89 грн. / 119 грн. (в сувенірній упаковці)

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7) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

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8 ) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 175 грн.

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12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.

Зображення

13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

14) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн. / 89 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

18) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.

Зображення

Зображення

19) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
Зображення

20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

21) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 100 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

22) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 52 грн.
Зображення

23) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

24) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

25) патріарх "Йосиф Сліпий / патриарх "Иосиф Слепой" 2017 р. 2 грн. - 83 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 675 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Новинка :!:
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів: Рекомендований лист: від 10 грн.

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В наявності декілька штук.
Ціна: 83 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 123 грн.

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Новинка!
"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 5 грн. - 21 грн. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 449 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

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Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)

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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:47

Новинка!
1) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн. (в наявності 2 шт.)

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2) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн. (в наявності 3 шт.)

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3) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн. (в наявності 3 шт.)

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4) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.)

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5) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 89 грн. / 119 грн. в сувенірні й упаковці.

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6) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн. / 125 грн. (в сувенірній упаковці)

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7) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

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8 ) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

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9) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

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10) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

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11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 175 грн.

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12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.

Зображення

13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)

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14) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн. / 89 грн. - без упаковки.

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18) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.

Зображення

Зображення

19) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
Зображення

20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

21) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 100 грн.

Зображення

22) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 52 грн.
Зображення

23) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

24) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Всі монети в повній комплектації (сертифікат, футляр) у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Новинка :!:
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Вартість пересилання "Укрпоштою" згідно тарифів: Рекомендований лист: від 10 грн.

Зображення

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Зображення

В наявності декілька штук.
Ціна: 83 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 123 грн.

Зображення

Зображення

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Новинка!
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 10 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 20 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 439 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)

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