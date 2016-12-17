RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:17

Цікавлять монети

ST_11
Доброго дня, мене цікавлять певні монети:
"Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн.
"Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн.
"ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн
"50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 89 грн.
"Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн
"125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 63 грн
"XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн.
"150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн.
"100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.
"60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 100 грн.
"Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн
"Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн

Яка б була ціна при такій покупці?
taraskosh
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:33

  sanystarkon написав:Куплю:
"80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн.
"Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" 2017 р. 5 грн


  taraskosh написав:ST_11
Доброго дня, мене цікавлять певні монети:
"Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн.
"Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн.
"ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн
"50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 89 грн.
"Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн
"125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 63 грн
"XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн.
"150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн.
"100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.
"60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 100 грн.
"Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн
"Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн

Яка б була ціна при такій покупці?


Відписав у приват. Чекаю відповідь.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 28.04.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:14

Новинка!
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 28.04.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина. Набор, комплект монет. Восточный календарь. 12 моне
de_moff » Вів 07 бер, 2017 20:49
4 1626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 бер, 2017 10:52
aleks-kiev
Через кого можно покупать теперешние монеты НБУ нейзильбер
GorkaLes » Суб 17 гру, 2016 20:55
3 2908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2017 14:04
goliar86
Придбаю сертифікати до пам'ятних монет НБУ.
Alef2608 » Нед 12 лют, 2017 16:22
0 1432
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2017 16:22
Alef2608
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54585)
15.03.2018 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.