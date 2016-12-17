Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

ST_11
Доброго дня, мене цікавлять певні монети:
"Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн.
"Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн.
"ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн
"50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 89 грн.
"Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн
"125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 63 грн
"XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн.
"150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн.
"100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.
"60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 100 грн.
"Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн
"Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн
Яка б була ціна при такій покупці?