Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):Новинка!
1) патріарх "Любомир Гузар
" 2018 р. 2 грн. - 75 грн.
2) "Леонід Жаботинський
/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн. (в наявності 3 шт.)
3) "Олександр Шалімов
/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн. (в наявності 3 шт.)
4) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри
/ ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.)
5) "50 років Світовому конгресу українців
/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 93 грн. / 119 грн. в сувенірні й упаковці.
6) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку
" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)
7) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки"
/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)
8 ) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України"
/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)
9 ) "85 років Донецькій області
/ 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.
10) "85 років Харківській області
/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 175 грн.
11) "85 років Дніпропетровській області
/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.
12) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил
/ 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)
13) "125 років трамвайному руху в Києві
/ 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)
14) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури
/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 3 шт.)
15) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро
/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)
16) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка
/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.
17) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької
/ 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 69 грн.
18) "80 років Полтавській області
/ 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
19) "80 років Хмельницькій області
/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)
20) "60-річчя запуску першого супутника Землі
/ 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 110 грн.
21) "100 років Херсонському державному університету
/ 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 52 грн.
22) "Василь Ремесло
/ Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 2 шт.)
23) "Іван Айвазовський
/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн. (в наявності 2 шт.)Новинка!
"День українського добровольця
/ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.
"Захисникам Донецького аеропорту
/ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.
Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Монети зі срібла:
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил"
31.1 г 2017 р. - 665 грн. (в наявності 2 шт.)
Всі монети у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.НовинкаСувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківДата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).
В наявності декілька штук.
Ціна: 93 грн. / шт. в сувенірній упаковці
- 133 грн.Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУДата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.Ціна: 265 грн.
(в наявності 3 набори)
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.