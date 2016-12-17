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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:17

Цікавлять монети

ST_11
Доброго дня, мене цікавлять певні монети:
"Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн.
"Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн.
"ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн
"50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 89 грн.
"Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн
"125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 63 грн
"XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн.
"150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн.
"100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.
"60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 100 грн.
"Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн
"Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн

Яка б була ціна при такій покупці?
taraskosh
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:33

  sanystarkon написав:Куплю:
"80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн.
"Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" 2017 р. 5 грн


  taraskosh написав:ST_11
Доброго дня, мене цікавлять певні монети:
"Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн.
"Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн.
"ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн
"50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 89 грн.
"Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн
"125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 63 грн
"XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн.
"150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн.
"100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 67 грн.
"60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 100 грн.
"Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн
"Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн

Яка б була ціна при такій покупці?


Відписав у приват. Чекаю відповідь.
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:14

Новинка!
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Звертайтесь. Дякую.
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Повідомлень: 314
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:41

привіт хтів би придбати по одній монеті.
sergppsv
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:11

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн.

Зображення

2) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

3) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

4) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.)

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5) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 93 грн. / 119 грн. в сувенірні й упаковці.

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6) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

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7) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

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8 ) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

9 ) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

10) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 175 грн.

Зображення

11) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.

Зображення

12) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

13) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

14) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

15) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

16) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

17) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 69 грн.

Зображення

Зображення

18) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
Зображення

19) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

20) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. в сувенірній упаковці / буклет - 110 грн.

Зображення

21) "100 років Херсонському державному університету / 100 лет Херсонскому государственному университету" 2017 р. 2 грн. - 52 грн.
Зображення

22) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн. (в наявності 2 шт.)
Зображення

23) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 68 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Новинка!
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 399 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

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Всі монети у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю фото.

Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

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В наявності декілька штук.
Ціна: 93 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 133 грн.

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Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

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Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)

При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:38

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн.

Зображення

2) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 70 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

3) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

4) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

5) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Зображення

6) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

7) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

9) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

10) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 175 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

11) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

12) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

13) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)

Зображення

14) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 54 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

15) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

16) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

17) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.

Зображення

18) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

19) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 85 грн.

Зображення

20) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 54 грн.

Зображення

21) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.

Зображення

Новинка!
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 375 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 20 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 375 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Всі монети у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.

Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

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В наявності декілька штук.
Ціна: 93 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 133 грн.

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Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

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Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)

При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:48

Новинка!

"100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать (в сувенірній упаковці / буклет) - 135 грн. / 115 грн. - без упаковки.

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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:10

ST_11
Я бы купил если остались
5 грн. 500 років козацьким поселенням. Кальміуська паланка 2005 45 грн.
5 грн. Гутник (Народні промисли та ремесла) 2012 29 грн.
5 грн. Бокораш (Народні промисли та ремесла) 2009 29 грн.
5 грн. Ткаля (Народні промисли та ремесла) 2010 29 грн.
5 грн. Літак АН-124 Руслан 2005 37 грн.
2 грн. 300 років Давиду Гурамішвілі 2005 22 грн.
2 грн. Панас Мирний 1999 32 грн.
2 грн. 70 років утворення Запорізької області 2009 27 грн.
2 грн. В’ячеслав Прокопович 2006 18 грн.
2 грн. Микола Стражеско 2006 18 грн.
2 грн. Георгій Нарбут 2006 21 грн.
мой номер 0994011513
Shura111
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:03

  Shura111 написав:ST_11
Я бы купил если остались
5 грн. 500 років козацьким поселенням. Кальміуська паланка 2005 45 грн.
5 грн. Гутник (Народні промисли та ремесла) 2012 29 грн.
5 грн. Бокораш (Народні промисли та ремесла) 2009 29 грн.
5 грн. Ткаля (Народні промисли та ремесла) 2010 29 грн.
5 грн. Літак АН-124 Руслан 2005 37 грн.
2 грн. 300 років Давиду Гурамішвілі 2005 22 грн.
2 грн. Панас Мирний 1999 32 грн.
2 грн. 70 років утворення Запорізької області 2009 27 грн.
2 грн. В’ячеслав Прокопович 2006 18 грн.
2 грн. Микола Стражеско 2006 18 грн.
2 грн. Георгій Нарбут 2006 21 грн.
мой номер 0994011513


Ви би ще старіший пост знайшли та процитували. 8)

Актуальний перелік й ціни в двох моїх попередніх (останніх) постах за 2018 рік.
Звертайтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:49

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 135 грн. (в наявності 2 шт.)

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2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать (в сувенірній упаковці / буклет) - 129 грн. / 109 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

Зображення

3) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн.

Зображення

4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 72 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 139 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

11) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

12) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 175 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

13) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

14) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

15) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)

Зображення

16) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 54 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

17) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

18) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

19) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.

Зображення

20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

21) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 85 грн.

Зображення

22) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.

Зображення

23) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.

Зображення

Новинка!
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

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Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 375 грн.

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"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 375 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 659 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф

Тираж лише: 3500 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Літаки України

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

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Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 1899 грн.

Всі монети у банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.

Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

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В наявності декілька штук.
Ціна: 93 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 133 грн.

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Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна: 260 грн. (в наявності 3 набори)

При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
ST_11
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