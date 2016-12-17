Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Пон 16 кві, 2018 10:22

Монети зі срібла:

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

в сувенірній упаковці

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 119 грн. (в наявності 2 шт.)2) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать (в сувенірній упаковці / буклет) - 120 грн. / 100 грн. - без упаковки.3) патріарх "" 2018 р. 2 грн. - 75 грн.4) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)5) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)6) "/ ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)7) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн. (в наявності 2 шт.)8 ) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)9) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)10) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)11) "/ 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.12) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 170 грн. (в наявності 2 шт.)13) "/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн. (в наявності 2 шт.)14) "/ 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)15) "/ 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)16) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)17) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)18) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.19) "/ 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.20) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)21) "/ 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 85 грн.22) "/ Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.23) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г 2017 р. - 665 грн. (в наявності 2 шт.)Срібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Літаки УкраїниПрисвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.Ціна монети із футляром від НБУ - 1555 грн.Срібна монет з позолотою від НБУ: "" 15.55 г; 2018 р. - 779 грн.Серія: Фауна в пам`ятках культури УкраїниТираж лише 4000!Всі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 90 грн. / шт.- 125 грн.Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.(в наявності 3 набори)При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.