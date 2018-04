Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Форуми / Банківські метали та

Новинка!



1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 119 грн. (в наявності 2 шт.)







2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать (в сувенірній упаковці / буклет) - 120 грн. / 100 грн. - без упаковки.















3) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн.







4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)







5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)







6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)







7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн. (в наявності 2 шт.)















8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)











9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)







10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)







11) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.







12) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 170 грн. (в наявності 2 шт.)







13) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн. (в наявності 2 шт.)







14) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)







15) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)







16) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)







17) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)







18) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.











19) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.







20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)







21) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 85 грн.







22) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.







23) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.







Новинка!

"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 369 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 369 грн.







Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Монети зі срібла:



Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн. (в наявності 2 шт.)











Новинка!

Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1555 грн.



Срібна монет з позолотою від НБУ: "Вепр / Кабан / Вепрь" 15.55 г; 2018 р. - 779 грн.

Серія: Фауна в пам`ятках культури України

Тираж лише 4000!















Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.



Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 90 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.















Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 260 грн. (в наявності 3 набори)



При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Срібна монета з позолотою від НБУ: "Дельфін / Дельфин" 15.55 г; 2018 р. - 779 грн.

Серія: Фауна в пам`ятках культури України

Тираж лише 4000!















Монета в банківському стані.

По руках не ходила. При проханні вишлю додаткові фото.



"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 369 грн.









Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.



Новинка!



1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)







2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн.







3) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 79 грн.







4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)







5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)







6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)







7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн.















8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)











9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)







10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)







11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 170 грн. (в наявності 2 шт.)







12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.







13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)







14) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)







15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)







16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)







17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 125 грн. / 90 грн. - без упаковки.











18) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.







19) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 83 грн.







20) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.







21) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.









Новинка!



"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 359 грн.







"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 359 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 359 грн.







Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Монети зі срібла:



Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 675 грн. (в наявності 2 шт.)











Новинка!

Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1399 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.





Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 90 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.















Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)



При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

Новинка!



1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)







2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 2 шт.)







3) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 99 грн. / 129 грн. (в сувенірній упаковці)











4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)







5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 66 грн. (в наявності 3 шт.)







6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)







7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн.















8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)











9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)







10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)







11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 169 грн. (в наявності 2 шт.)







12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.







13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)







14) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)







15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)







16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)







17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 127 грн. / 93 грн. - без упаковки.











18) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 119 грн.







19) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 85 грн.







20) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.







21) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.









Новинка!



22) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 169 грн. (в наявності 2 шт.)







Присвячена автономній адміністративно-територіальній одиниці на півдні України, розташованій на Кримському півострові, який омивається водами Чорного та Азовського морів. Крим має величезний курортно-рекреаційний потенціал, який забезпечують природні курортні фактори та унікальні ландшафти, славиться численними пам`ятками археології, історії, культури, архітектури та містобудування. Багата історія Криму та народів, що сформували його сьогоднішнє етнічне обличчя, - українців, кримських татар, росіян, греків, вірмен та інших етнічних та етноконфесійних громад. У 2014 році Автономну Республіку Крим було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається Українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією. Пам`ятна монета продовжує серію, присвячену областям і територіальному устрою нашої держави.





Новинка!



"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.







"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.







Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Монети зі срібла:



Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. та 2018 р. - 675 грн. (в наявності 2 шт.)















Новинка!

Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1369 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.





Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 90 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.

















Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.







Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 4 шт.)



Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)



При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.

