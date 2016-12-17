RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:22

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 119 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать (в сувенірній упаковці / буклет) - 120 грн. / 100 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

Зображення

3) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 75 грн.

Зображення

4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

11) "85 років Донецькій області / 85 лет Донецкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

12) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 170 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

13) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

14) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

15) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)

Зображення

16) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

17) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

18) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 123 грн. / 93 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

19) "80 років Полтавській області / 80 лет Полтавской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.

Зображення

20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

21) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 85 грн.

Зображення

22) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.

Зображення

23) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.

Зображення

Новинка!
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 369 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 369 грн.

Зображення

Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 665 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф

Тираж лише: 3500 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Літаки України

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 1555 грн.

Срібна монет з позолотою від НБУ: "Вепр / Кабан / Вепрь" 15.55 г; 2018 р. - 779 грн.
Серія: Фауна в пам`ятках культури України
Тираж лише 4000!

Зображення

Зображення

Зображення

Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.

Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Зображення

Зображення

Зображення

В наявності декілька штук.
Ціна: 90 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.

Зображення

Зображення

Зображення

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна: 260 грн. (в наявності 3 набори)

При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 28.04.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:46

Новинка!

Срібна монета з позолотою від НБУ: "Дельфін / Дельфин" 15.55 г; 2018 р. - 779 грн.
Серія: Фауна в пам`ятках культури України
Тираж лише 4000!

Зображення

Зображення

Зображення

Монета в банківському стані.
По руках не ходила. При проханні вишлю додаткові фото.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 28.04.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:37

Новинка!
"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 369 грн.

Зображення


Набір з трьох монет НБУ:

Зображення

1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік

Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України

Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.

Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 28.04.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 22:08

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн.

Зображення

3) патріарх "Любомир Гузар" 2018 р. 2 грн. - 79 грн.

Зображення

4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 67 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн.

Зображення

Зображення

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 170 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.

Зображення

13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

14) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)

Зображення

15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 125 грн. / 90 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

18) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.

Зображення

19) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 83 грн.

Зображення

20) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.

Зображення

21) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.

Зображення


Новинка!

"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 359 грн.

Зображення

"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 359 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 359 грн.

Зображення

Набір з трьох монет НБУ:

Зображення

1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік

Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України

Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.

Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. - 675 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф

Тираж лише: 3500 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Літаки України

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 1399 грн.

Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.


Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Зображення

Зображення

Зображення

В наявності декілька штук.
Ціна: 90 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.

Зображення

Зображення

Зображення

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)

При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 28.04.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:26

ST_11
Дякую за чергову успішну операцію
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20703
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 4594 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:14

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

3) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 99 грн. / 129 грн. (в сувенірній упаковці)

Зображення

Зображення

4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 66 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн.

Зображення

Зображення

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 169 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

12) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 155 грн.

Зображення

13) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

14) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)

Зображення

15) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

16) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

17) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 127 грн. / 93 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

18) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 119 грн.

Зображення

19) "60-річчя запуску першого супутника Землі / 60-летия запуска первого спутника Земли" 2017 р. 5 грн. - 85 грн.

Зображення

20) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.

Зображення

21) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.

Зображення


Новинка!

22) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 169 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Присвячена автономній адміністративно-територіальній одиниці на півдні України, розташованій на Кримському півострові, який омивається водами Чорного та Азовського морів. Крим має величезний курортно-рекреаційний потенціал, який забезпечують природні курортні фактори та унікальні ландшафти, славиться численними пам`ятками археології, історії, культури, архітектури та містобудування. Багата історія Криму та народів, що сформували його сьогоднішнє етнічне обличчя, - українців, кримських татар, росіян, греків, вірмен та інших етнічних та етноконфесійних громад. У 2014 році Автономну Республіку Крим було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається Українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією. Пам`ятна монета продовжує серію, присвячену областям і територіальному устрою нашої держави.


Новинка!

"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.

Зображення

"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 18 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.

Зображення

Набір з трьох монет НБУ:

Зображення

1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік

Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України

Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.

Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. та 2018 р. - 675 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Зображення

Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф

Тираж лише: 3500 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Літаки України

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 1369 грн.

Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.


Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Зображення

Зображення

Зображення

В наявності декілька штук.
Ціна: 90 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.

Зображення

Зображення

Зображення


Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Зображення

Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 4 шт.)

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)

При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 28.04.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:08

  Faceless написав:ST_11
Дякую за чергову успішну операцію
Что приобрели?
Surferlox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 19.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:39

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):

Новинка!

1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 115 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

3) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 99 грн. / 129 грн. (в сувенірній упаковці)

Зображення

Зображення

4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 66 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці - 119 грн.

Зображення

Зображення

Зображення

8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

Зображення

9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 62 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 169 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

12) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

13) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)

Зображення

14) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)

Зображення

15) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

16) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 129 грн. / 93 грн. - без упаковки.

Зображення

Зображення

17) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 119 грн.

Зображення

18) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.

Зображення

19) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.

Зображення

Новинка!

20) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 199 грн.

Зображення

Присвячена автономній адміністративно-територіальній одиниці на півдні України, розташованій на Кримському півострові, який омивається водами Чорного та Азовського морів. Крим має величезний курортно-рекреаційний потенціал, який забезпечують природні курортні фактори та унікальні ландшафти, славиться численними пам`ятками археології, історії, культури, архітектури та містобудування. Багата історія Криму та народів, що сформували його сьогоднішнє етнічне обличчя, - українців, кримських татар, росіян, греків, вірмен та інших етнічних та етноконфесійних громад. У 2014 році Автономну Республіку Крим було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається Українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією. Пам`ятна монета продовжує серію, присвячену областям і територіальному устрою нашої держави.


Новинка!

"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.

Зображення

"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.

Зображення

"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.

Зображення

Серія: Збройні Сили України

Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.

Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 349 грн.

Зображення

Набір з трьох монет НБУ:

Зображення

1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік

Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України

Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.

Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.


Монети зі срібла:

Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2017 р. та 2018 р. - 669 грн. (в наявності 2 шт.)

Зображення

Зображення

Зображення

Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф

Тираж лише: 3500 штук!

Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.

Серія: Літаки України

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна монети із футляром від НБУ - 1369 грн.

Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.


Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).

Зображення

Зображення

Зображення

В наявності декілька штук.
Ціна: 90 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 125 грн.

Зображення

Зображення

Зображення


Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.

НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.

Зображення

Ціна: 43 грн. / шт. (в наявності 4 шт.)

Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.

Зображення

Зображення

Зображення

Ціна: 265 грн. (в наявності 3 набори)

Новинка!
Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.
Загальний номіналом 50 грн.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама

Зображення

Зображення

Ціна: 80 грн. / рол

Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна
Загальний номіналом 100 грн.
Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.

Зображення

Зображення

Ціна: 130 грн. / рол

При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 322
З нами з: 28.04.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44

Монети

Доброго дня, які ще в наявності є монети?
TarasS
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продажа коллекции украинских юбилейных монет 1995-2011 225 м
Doktor_Aybolit » Чет 19 кві, 2018 06:55
0 174
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 06:55
Doktor_Aybolit
Украина. Набор, комплект монет. Восточный календарь. 12 моне
de_moff » Вів 07 бер, 2017 20:49
4 1777
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 бер, 2017 10:52
aleks-kiev
Через кого можно покупать теперешние монеты НБУ нейзильбер
GorkaLes » Суб 17 гру, 2016 20:55
3 3112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2017 14:04
goliar86

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron