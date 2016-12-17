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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:31

Памятные монеты НБУ

Распродажа монет из серебра по лучшим ценам на рынке:

Международный год лесов.
Год 2011. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 710 гривен.
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XXIII зимние Олимпийские игры.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1165 гривен.
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Феодосий Печерский.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1095 гривен.
Зображення

1800 лет г.Судаку.
Год 2012. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1100 гривен.
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150 лет Одесскому национальному университету имени. И. Мечникова.
Год 2015. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт..
Цена 785 гривен.
Зображення

70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт.
Цена 895 гривен.
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Косовская роспись.
Год 2017. Металл серебро (Ag 999). Тираж 3 500 шт.
Цена 1200 гривен.
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Дельфин.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 700 гривен.


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Вепрь.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 710 гривен.
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Петриковская роспись.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1100 гривен.

Зображення

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Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлень: 49
З нами з: 19.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:06

Surferlox, в каком населенном пункте находятся монеты.
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Повідомлень: 22
З нами з: 24.05.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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