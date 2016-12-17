Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Международный год лесов.
Год 2011. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 710 гривен.
XXIII зимние Олимпийские игры.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1165 гривен.
Феодосий Печерский.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1095 гривен.
1800 лет г.Судаку.
Год 2012. Металл серебро (Ag 925). Тираж 3 000 шт.
Цена 1100 гривен.
150 лет Одесскому национальному университету имени. И. Мечникова.
Год 2015. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт..
Цена 785 гривен.
70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 2 000 шт.
Цена 895 гривен.
Косовская роспись.
Год 2017. Металл серебро (Ag 999). Тираж 3 500 шт.
Цена 1200 гривен.
Дельфин.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 700 гривен.
Вепрь.
Год 2018. Металл серебро (Ag 925). Тираж 4 000 шт.
Цена 710 гривен.
Петриковская роспись.
Год 2016. Металл серебро (Ag 925). Тираж 5 000 шт.
Цена 1100 гривен.
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