Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Чет 31 тра, 2018 21:50

Присвячена автономній адміністративно-територіальній одиниці на півдні України, розташованій на Кримському півострові, який омивається водами Чорного та Азовського морів. Крим має величезний курортно-рекреаційний потенціал, який забезпечують природні курортні фактори та унікальні ландшафти, славиться численними пам`ятками археології, історії, культури, архітектури та містобудування. Багата історія Криму та народів, що сформували його сьогоднішнє етнічне обличчя, - українців, кримських татар, росіян, греків, вірмен та інших етнічних та етноконфесійних громад. У 2014 році Автономну Республіку Крим було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається Українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією. Пам`ятна монета продовжує серію, присвячену областям і територіальному устрою нашої держави.

Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.

Монети зі срібла:

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

в сувенірній упаковці

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 115 грн.2) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 3 шт.)3) "/ Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 99 грн. / 129 грн. (в сувенірній упаковці)4) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)5) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 66 грн. (в наявності 3 шт.)6) "/ ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 115 грн.7) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 95 грн. / в сувенірні й упаковці - 119 грн.8 ) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 64 грн. (в наявності 3 шт.)9) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 64 грн. (в наявності 3 шт.)10) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 64 грн. (в наявності 3 шт.)11) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 165 грн. (в наявності 2 шт.)12) "/ 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 64 грн. (в наявності 2 шт.)13) "/ 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 60 грн. (зовсім трохи потерта капсула)14) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)15) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 2 шт.)16) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 125 грн. / 93 грн. - без упаковки.17) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 119 грн.18) "/ Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 53 грн.19) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.20) "/ Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 170 грн. (в наявності 2 шт.)21) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 65 грн.нейзильбер; тираж – 30 000 штук.22) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 65 грн. (в наявності 2 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук./ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниДоставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 габо- 665 грн. (в наявності декілька штук)Срібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Літаки УкраїниПрисвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.Ціна монети із футляром від НБУ - 1339 грн.Всі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 95 грн. / шт.- 129 грн.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 42 грн. / шт. (в наявності 4 шт.)Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.(в наявності 3 набори)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грамаЦіна: 77 грн. / рол/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.Ціна: 129 грн. / ролПри купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.