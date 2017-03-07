Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

ST_11
Як можна придбати монету Архистратига Михаїла?
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:15
ST_11
Доброго дня! Рік мавпи є???
Як можна придбати Риби???
Також цікавлять монети рік пацюка та тигра?
Водолій Є???
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:05
Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
Новинка!
1) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 109 грн.
2) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 99 грн. (в наявності 3 шт.)
3) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 99 грн. / 124 грн. (в сувенірній упаковці)
4) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)
5) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 64 грн. (в наявності 3 шт.)
6) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 109 грн.
7) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 93 грн. / в сувенірні й упаковці - 115 грн.
8 ) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 60 грн. (в наявності 3 шт.)
9) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 60 грн. (в наявності 3 шт.)
10) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 60 грн. (в наявності 3 шт.)
11) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 159 грн. (в наявності 2 шт.)
12) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 62 грн. (в наявності 2 шт.)
13) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 59 грн. (зовсім трохи потерта капсула)
14) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)
15) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)
16) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 119 грн. / 92 грн. - без упаковки.
17) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.
18) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 150 грн.
19) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 52 грн.
20) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 67 грн.
Новинка!
21) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 155 грн. (в наявності 3 шт.)
Присвячена автономній адміністративно-територіальній одиниці на півдні України, розташованій на Кримському півострові, який омивається водами Чорного та Азовського морів. Крим має величезний курортно-рекреаційний потенціал, який забезпечують природні курортні фактори та унікальні ландшафти, славиться численними пам`ятками археології, історії, культури, архітектури та містобудування. Багата історія Криму та народів, що сформували його сьогоднішнє етнічне обличчя, - українців, кримських татар, росіян, греків, вірмен та інших етнічних та етноконфесійних громад. У 2014 році Автономну Республіку Крим було підступно окуповано Російською Федерацією. Насильницька анексія Криму не визнається Українською державою і міжнародною спільнотою, які вважають півострів тимчасово окупованою територією. Пам`ятна монета продовжує серію, присвячену областям і територіальному устрою нашої держави.
22) Пам`ятна медаль "Національний університет біоресурсів і природокористування України" 2018 рік Україна НБУ - 62 грн.
нейзильбер; тираж – 30 000 штук.
23) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 62 грн. (в наявності 3 шт.)
нейзильбер; тираж – 30 000 штук.
"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.
"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.
"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)
Монета в зіп пакеті. Нова.
Серія: Збройні Сили України
Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.
Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.
Набір з трьох монет НБУ:
1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік
2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік
Номінал 10 грн. сплав на основі цинку
Серія: Збройні Сили України
Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.
Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.
Монети зі срібла:
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. або 2017 року - 679 грн. (в наявності декілька штук)
Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети із футляром від НБУ - 1299 грн.
Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.
Новинка
Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ
Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років
Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 80000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).
В наявності декілька штук.
Ціна: 95 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.
Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.
Ціна: 42 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)
Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ
Дата введення в обіг: 29 грудня 2017
Тираж: 20000 штук
Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.
На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.
Ціна: 249 грн. (в наявності 2 набори)
Новинка!
Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.
Загальний номіналом 50 грн.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама
Ціна: 79 грн. / рол
Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна
Загальний номіналом 100 грн.
Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.
Ціна: 129 грн. / рол
Набір з 2-х монет:
1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.
"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий
та
2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.
"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый
Загальний номінал: 3 грн. (1+2)
Ціна набору: 5 грн.
В наявності 15-ть наборів
При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.
Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.
Монети з рола.
При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
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