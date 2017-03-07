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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / Розпродаж українських монет

НБУ (срібло, нейзильбер) Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер) + Додати

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<1 ... 23242526 Додано: П'ят 24 сер, 2018 12:51 срібні монети карбовані НБУ ( розпродаж колекції )

Email:

0963730474 Андрій Куплю всі 14 монет. Яка ціна ?Email: par-ter17@i.ua 0963730474 Андрій par-ter17

Повідомлень: 2 З нами з: 24.08.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 сер, 2018 22:18 ST_11 Хочу купити 60 шт монет:

10 ) Інвестиційна срібна монета " Архістратиг Михаїл " ( Михайло ) вагою 31,1 грам ( унція ) , 999,9 проба , 2011 рік, НБУ Україна - 439 грн.

Яка ціна ?

Я находжусь в Тернополі .

0963730474 par-ter17

Повідомлень: 2 З нами з: 24.08.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 вер, 2018 23:06



Новинка!



1) "100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського / 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







2) "Марена дніпровська / Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 105 грн. (в наявності 3 шт.) / в сувенірні й упаковці - 119 грн.

Серія: Флора і фауна















3) "Валентин Глушко / Буран" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Видатні особистості України







4) "100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара / 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







5) "100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка / 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







6) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 105 грн.







7) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 95 грн. (в наявності 3 шт.)







8 ) "Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору Леонтовича) / Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн. / 115 грн. (в сувенірній упаковці)















9) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 58 грн. (в наявності 2 шт.)







10) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 60 грн. (в наявності 3 шт.)







11) "ХХІІІ зимові Олімпійські ігри / ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 105 грн.







12) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. / в сувенірні й упаковці - 110 грн.















13) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 56 грн. (в наявності 3 шт.)











14) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)







15) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)







16) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 150 грн. (в наявності 2 шт.)







17) "100 років з часу утворення Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку формування українських збройних сил / 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 62 грн.







18) "125 років трамвайному руху в Києві / 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 59 грн. (зовсім трохи потерта капсула)







19) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)







20) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 62 грн. (в наявності 2 шт.)







21) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 92 грн. - без упаковки.











22) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.







23) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.







24) "Василь Ремесло / Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 51 грн.







25) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.







26) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 150 грн. (в наявності 3 шт.)







27) Пам`ятна медаль "Національний університет біоресурсів і природокористування України" 2018 рік Україна НБУ - 53 грн.

(в наявності 2 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.







28) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.









"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.







"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.







Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Монети зі срібла:



Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 669 грн. (в наявності декілька штук)











Новинка!



Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)



Тираж лише: 4000 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1329 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1329 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.





Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 95 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.

















Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.







Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)



Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 249 грн. (в наявності 2 набори)



Новинка!

Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.

Загальний номіналом 50 грн.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама











Ціна: 79 грн. / рол



Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна

Загальний номіналом 100 грн.

Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.











Ціна: 129 грн. / рол





Набір з 2-х монет:







1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий

та

2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый

Загальний номінал: 3 грн. (1+2)



Ціна набору: 5 грн.

В наявності 15-ть наборів

При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.



Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.

Монети з рола.





При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України2) "/ Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 105 грн. (в наявності 3 шт.) / в сувенірні й упаковці - 119 грн.Серія: Флора і фауна3) "/ Буран" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Видатні особистості України4) "/ 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України5) "/ 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України6) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 105 грн.7) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 95 грн. (в наявності 3 шт.)8 ) "/ Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) / Carol of the Bells" 2016 р. 5 грн. - 95 грн. / 115 грн. (в сувенірній упаковці)9) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 58 грн. (в наявності 2 шт.)10) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 60 грн. (в наявності 3 шт.)11) "/ ХХІІІ зимние Олимпийские игры" спорт, олімпіада, Пхьончхан 2018 р. 2 грн. - 105 грн.12) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. / в сувенірні й упаковці - 110 грн.13) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 56 грн. (в наявності 3 шт.)14) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)15) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)16) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 150 грн. (в наявності 2 шт.)17) "/ 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил" 2017 р. 5 грн. - 62 грн.18) "/ 125 лет трамвайном движения в Киеве" 2017 р. 5 грн. - 59 грн. (зовсім трохи потерта капсула)19) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)20) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 62 грн. (в наявності 2 шт.)21) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 92 грн. - без упаковки.22) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.23) "/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.24) "/ Василий Ремесло" 2017 р. 2 грн. - 51 грн.25) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.26) "/ Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 150 грн. (в наявності 3 шт.)27) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 53 грн.(в наявності 2 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.28) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук./ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниДоставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г- 669 грн. (в наявності декілька штук)Срібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.Срібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Літаки УкраїниПрисвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.Всі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 95 грн. / шт.- 129 грн.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.(в наявності 2 набори)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грамаЦіна: 79 грн. / рол/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 368 З нами з: 28.04.11 Подякував: 38 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 вер, 2018 13:59 Новинки!



1) "Ольга Авілова / Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 69 грн. (в наявності 4 шт.)

Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук







2) "`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 60 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Видатні особистості України











При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.





Пам'ятна срібна монета "Дівчатко" 2014 рік Україна НБУ Діва

Номінал 2 грн.; срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag 925 silver Virgo



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з

24 серпня по 23 вересня ( 24 августа - 23 сентября )



Ціна: 340 грн.



Монета у капсулі із сертифікатом, банківський стан.

При запиті надам додаткові фото.

Присутня легка природна патина на канті.

Монета у формі дев'ятикутника.



Можлива комплектація монети за доплату (видно на фото):

- сувенірна упаковка (буклет) від НБУ + 30 грн.

або

- фірмовий футляр від НБУ + 69 грн.



Серія: Дитячий Зодіак



Присвячена дітям, які народилися під сузір`ям Діви.



Памятная серебряная монета "Девушка / Дева" 2014 год серебро; Детский Зодиак; 7,78 грамм (1/4 унции) Ag 925



Монета в капсуле с сертификатом, банковское состояние.



Посвящена людям, родившимся под созвездием Девы.



Возможна комплектация монеты за доплату (видно на фото):

- сувенирная упаковка (буклет) от НБУ

или

- фирменный футляр от НБУ



















Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" згідно тарифів або зустріч наживо у м. Львів.



Звертайтесь. Дякую. 1) "/ Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 69 грн. (в наявності 4 шт.)Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук2) "/ `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 60 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості УкраїниПри купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Пам'ятна срібна монета "" 2014 рік Україна НБУ ДіваНомінал 2 грн.; срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag 925 silver VirgoДуже гарний подарунок для усіх хто народився в період зЦіна: 340 грн.Монета у капсулі із сертифікатом, банківський стан.При запиті надам додаткові фото.Присутня легка природна патина на канті.Монета у формі дев'ятикутника.Можлива комплектація монети за доплату (видно на фото):- сувенірна упаковка (буклет) від НБУ + 30 грн.або- фірмовий футляр від НБУ + 69 грн.Серія: Дитячий ЗодіакПрисвячена дітям, які народилися під сузір`ям Діви.Памятная серебряная монета "" 2014 год серебро; Детский Зодиак; 7,78 грамм (1/4 унции) Ag 925Монета в капсуле с сертификатом, банковское состояние.Посвящена людям, родившимся под созвездием Девы.Возможна комплектация монеты за доплату (видно на фото):- сувенирная упаковка (буклет) от НБУили- фирменный футляр от НБУДоставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" згідно тарифів або зустріч наживо у м. Львів.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 368 З нами з: 28.04.11 Подякував: 38 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 вер, 2018 12:44



Новинка!



1) "Ольга Авілова / Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 67 грн. (в наявності 4 шт.)

Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук







2) "`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 58 грн. (в наявності 4 шт.)

Серія: Видатні особистості України











3) "100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського / 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







4) "Марена дніпровська / Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 102 грн. (в наявності 3 шт.) / в сувенірні й упаковці - 117 грн.

Серія: Флора і фауна















5) "Валентин Глушко / Буран" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Видатні особистості України







6) "100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара / 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







7) "100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка / 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







8 ) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 102 грн.







9) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 93 грн. (в наявності 3 шт.)







10) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 58 грн. (в наявності 2 шт.)







11) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 60 грн. (в наявності 3 шт.)







12) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. / в сувенірні й упаковці - 109 грн.















13) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 56 грн. (в наявності 3 шт.)











14) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)







15) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)







16) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 150 грн.







17) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)







18) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 62 грн. (в наявності 2 шт.)







19) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 91 грн. - без упаковки.











20) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.







21) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.







22) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.







23) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 150 грн. (в наявності 3 шт.)







24) Пам`ятна медаль "Національний університет біоресурсів і природокористування України" 2018 рік Україна НБУ - 52 грн.

(в наявності 2 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.







25) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн. (в наявності 3 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.









"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.







"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 339 грн.







Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 50 грн.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Монети зі срібла:



Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 679 грн. (в наявності декілька штук)











Пам'ятна срібна монета "Дівчатко" 2014 рік Україна НБУ Діва

Номінал 2 грн.; срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag 925 silver Virgo



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з

24 серпня по 23 вересня ( 24 августа - 23 сентября )



Ціна: 337 грн.



Монета у капсулі із сертифікатом, банківський стан.

При запиті надам додаткові фото.

Присутня легка природна патина на канті.

Монета у формі дев'ятикутника.



Можлива комплектація монети за доплату (видно на фото):

- сувенірна упаковка (буклет) від НБУ + 30 грн.

або

- фірмовий футляр від НБУ + 69 грн.



Серія: Дитячий Зодіак



Присвячена дітям, які народилися під сузір`ям Діви.



Памятная серебряная монета "Девушка / Дева" 2014 год серебро; Детский Зодиак; 7,78 грамм (1/4 унции) Ag 925



Монета в капсуле с сертификатом, банковское состояние.



Посвящена людям, родившимся под созвездием Девы.



Возможна комплектация монеты за доплату (видно на фото):

- сувенирная упаковка (буклет) от НБУ

или

- фирменный футляр от НБУ



















Новинка!



Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)



Тираж лише: 4000 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1309 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1309 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.





Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 95 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.

















Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.







Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)



Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 249 грн. (в наявності 2 набори)



Новинка!

Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.

Загальний номіналом 50 грн.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама











Ціна: 79 грн. / рол



Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна

Загальний номіналом 100 грн.

Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.











Ціна: 129 грн. / рол





Набір з 2-х монет:







1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий

та

2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый

Загальний номінал: 3 грн. (1+2)



Ціна набору: 5 грн.

В наявності 15-ть наборів

При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.



Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.

Монети з рола.





При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 67 грн. (в наявності 4 шт.)Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук2) "/ `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 58 грн. (в наявності 4 шт.)Серія: Видатні особистості України3) "/ 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України4) "/ Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 102 грн. (в наявності 3 шт.) / в сувенірні й упаковці - 117 грн.Серія: Флора і фауна5) "/ Буран" 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Видатні особистості України6) "/ 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України7) "/ 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України8 ) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 102 грн.9) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 93 грн. (в наявності 3 шт.)10) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 58 грн. (в наявності 2 шт.)11) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 60 грн. (в наявності 3 шт.)12) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. / в сувенірні й упаковці - 109 грн.13) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 56 грн. (в наявності 3 шт.)14) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)15) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 56 грн. (в наявності 3 шт.)16) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 150 грн.17) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)18) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 62 грн. (в наявності 2 шт.)19) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 91 грн. - без упаковки.20) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.21) "/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.22) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.23) "/ Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 150 грн. (в наявності 3 шт.)24) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 52 грн.(в наявності 2 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.25) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн. (в наявності 3 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук./ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 17 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниДоставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 15 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г- 679 грн. (в наявності декілька штук)Пам'ятна срібна монета "" 2014 рік Україна НБУ ДіваНомінал 2 грн.; срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag 925 silver VirgoДуже гарний подарунок для усіх хто народився в період зМонета у капсулі із сертифікатом, банківський стан.При запиті надам додаткові фото.Присутня легка природна патина на канті.Монета у формі дев'ятикутника.Можлива комплектація монети за доплату (видно на фото):- сувенірна упаковка (буклет) від НБУ + 30 грн.або- фірмовий футляр від НБУ + 69 грн.Серія: Дитячий ЗодіакПрисвячена дітям, які народилися під сузір`ям Діви.Памятная серебряная монета "" 2014 год серебро; Детский Зодиак; 7,78 грамм (1/4 унции) Ag 925Монета в капсуле с сертификатом, банковское состояние.Посвящена людям, родившимся под созвездием Девы.Возможна комплектация монеты за доплату (видно на фото):- сувенирная упаковка (буклет) от НБУили- фирменный футляр от НБУСрібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.Срібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Літаки УкраїниПрисвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.Всі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 95 грн. / шт.- 129 грн.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.(в наявності 2 набори)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грамаЦіна: 79 грн. / рол/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 368 З нами з: 28.04.11 Подякував: 38 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 вер, 2018 17:26 Год Змеи, серебро ST_11 день добрый! А на данный момент у вас есть монета "Год Змеи"?

Сколько она стоит? astanusha_16

Повідомлень: 1 З нами з: 18.09.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 вер, 2018 10:59



Новинка!



1) "Ольга Авілова / Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук







2) "`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Видатні особистості України











3) "100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського / 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







4) "Марена дніпровська / Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 2 шт.) / в сувенірні й упаковці - 115 грн.

Серія: Флора і фауна















5) "Валентин Глушко / Буран" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Видатні особистості України







6) "100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара / 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







7) "100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка / 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







8 ) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 100 грн.







9) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 90 грн. (в наявності 3 шт.)







10) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 56 грн. (в наявності 2 шт.)







11) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 3 шт.)







12) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. / в сувенірні й упаковці - 109 грн.















13) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 63 грн.











14) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 90 грн. - без упаковки.











15) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 149 грн. (в наявності 3 шт.)







16) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.







17) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.







18) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.







19) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)







20) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)







21) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.







22) Пам`ятна медаль "Національний університет біоресурсів і природокористування України" 2018 рік Україна НБУ - 52 грн.

(в наявності 2 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.







23) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн. (в наявності 3 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.







24) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)











25) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)







26) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)









"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.







"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.







Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 47 грн.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Монети зі срібла:



Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 649 грн. (в наявності декілька штук)











Пам'ятна срібна монета "Дівчатко" 2014 рік Україна НБУ Діва

Номінал 2 грн.; срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag 925 silver Virgo



Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з

24 серпня по 23 вересня ( 24 августа - 23 сентября )



Ціна: 325 грн.



Монета у капсулі із сертифікатом, банківський стан.

При запиті надам додаткові фото.

Присутня легка природна патина на канті.

Монета у формі дев'ятикутника.



Можлива комплектація монети за доплату (видно на фото):

- сувенірна упаковка (буклет) від НБУ + 29 грн.

або

- фірмовий футляр від НБУ + 69 грн.



Серія: Дитячий Зодіак



Присвячена дітям, які народилися під сузір`ям Діви.



Памятная серебряная монета "Девушка / Дева" 2014 год серебро; Детский Зодиак; 7,78 грамм (1/4 унции) Ag 925



Монета в капсуле с сертификатом, банковское состояние.



Посвящена людям, родившимся под созвездием Девы.



Возможна комплектация монеты за доплату (видно на фото):

- сувенирная упаковка (буклет) от НБУ

или

- фирменный футляр от НБУ



















Новинка!



Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)



Тираж лише: 4000 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1319 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1309 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.





Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 99 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.

















Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.







Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)



Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 245 грн. (в наявності 2 набори)



Новинка!

Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.

Загальний номіналом 50 грн.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама











Ціна: 79 грн. / рол



Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

Рол з 50 монет "2 гривні" 2018 року / 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривна

Загальний номіналом 100 грн.

Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.











Ціна: 129 грн. / рол





Набір з 2-х монет:







1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий

та

2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый

Загальний номінал: 3 грн. (1+2)



Ціна набору: 5 грн.

В наявності 15-ть наборів

При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.



Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.

Монети з рола.





При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук2) "/ `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України3) "/ 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України4) "/ Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 2 шт.) / в сувенірні й упаковці - 115 грн.Серія: Флора і фауна5) "/ Буран" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Видатні особистості України6) "/ 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України7) "/ 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України8 ) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 100 грн.9) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 90 грн. (в наявності 3 шт.)10) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 56 грн. (в наявності 2 шт.)11) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 57 грн. (в наявності 3 шт.)12) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. - 90 грн. / в сувенірні й упаковці - 109 грн.13) "/ 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 63 грн.14) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 90 грн. - без упаковки.15) "/ Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 149 грн. (в наявності 3 шт.)16) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.17) "/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.18) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.19) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)20) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)21) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.22) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 52 грн.(в наявності 2 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.23) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн. (в наявності 3 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.24) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)25) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)26) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниДоставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г- 649 грн. (в наявності декілька штук)Пам'ятна срібна монета "" 2014 рік Україна НБУ ДіваНомінал 2 грн.; срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag 925 silver VirgoДуже гарний подарунок для усіх хто народився в період зМонета у капсулі із сертифікатом, банківський стан.При запиті надам додаткові фото.Присутня легка природна патина на канті.Монета у формі дев'ятикутника.Можлива комплектація монети за доплату (видно на фото):- сувенірна упаковка (буклет) від НБУ + 29 грн.або- фірмовий футляр від НБУ + 69 грн.Серія: Дитячий ЗодіакПрисвячена дітям, які народилися під сузір`ям Діви.Памятная серебряная монета "" 2014 год серебро; Детский Зодиак; 7,78 грамм (1/4 унции) Ag 925Монета в капсуле с сертификатом, банковское состояние.Посвящена людям, родившимся под созвездием Девы.Возможна комплектация монеты за доплату (видно на фото):- сувенирная упаковка (буклет) от НБУили- фирменный футляр от НБУСрібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.Срібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Літаки УкраїниПрисвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.Всі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 99 грн. / шт.- 129 грн.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.(в наявності 2 набори)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грамаЦіна: 79 грн. / рол/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 368 З нами з: 28.04.11 Подякував: 38 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 вер, 2018 12:13 монета Архистратиг Михаїл ST_11



як придбати монету Архистратиг Михаїл? vbabych

Повідомлень: 1 З нами з: 26.09.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 14:54



Новинка!



1) "Ольга Авілова / Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук







2) "`Серце віддаю дітям`(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)

Серія: Видатні особистості України











3) "100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського / 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







4) "Марена дніпровська / Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Флора і фауна















5) "Валентин Глушко / Буран" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Видатні особистості України







6) "100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара / 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







7) "100 років Кам`янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка / 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)

Серія: Вищі навчальні заклади України







8 ) "Літак Ан-132 / Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 100 грн.







9) "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України / 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 90 грн. (в наявності 3 шт.)







10) "Леонід Жаботинський / Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)







11) "Олександр Шалімов / Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)







12) "50 років Світовому конгресу українців / 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці (буклет) - 109 грн.















13) "100 років Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької / 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 63 грн.











14) "150 років Національному академічному театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка / 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 90 грн. - без упаковки.











15) "Автономна Республіка Крим / Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 145 грн. (в наявності 3 шт.)







16) "80 років Хмельницькій області / 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.







17) "85 років Дніпропетровській області / 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.







18) "85 років Харківській області / 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.







19) "100 років Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури / 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)







20) "XV Літні Паралімпійські ігри. Ріо-де-Жанейро / XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)







21) "Іван Айвазовський / Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.







22) Пам`ятна медаль "Національний університет біоресурсів і природокористування України" 2018 рік Україна НБУ - 52 грн.

(в наявності 2 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.







23) Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн. (в наявності 3 шт.)

нейзильбер; тираж – 30 000 штук.







24) Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)











25) Пам`ятна медаль "100 років утворення Генерального Суду Української Народної Республіки" / 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)







26) Пам`ятна медаль "100 років утворення дипломатичної служби України" / 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)







27) "Катерининська церква в м. Чернігові / Екатерининская церковь в г. Чернигове" 2017 р. 5 грн. - 70 грн. (в наявності 5 шт.)

Серія: Пам'ятки архітектури України









"100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.







"День українського добровольця / День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.







"Захисникам Донецького аеропорту / Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)

Монета в зіп пакеті. Нова.







Серія: Збройні Сили України



Присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.



Рол 25 монет (номінал 250 грн.) - 329 грн.







Набір з трьох монет НБУ:







1) "День українського добровольця" / "День украинского добровольца" 2018 рік

2) "Захисникам Донецького аеропорту" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік

3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту / 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рік



Номінал 10 грн. сплав на основі цинку

Серія: Збройні Сили України



Ціна за набір з трьох монет: 47 грн.



Доставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.





Монети зі срібла:



Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 649 грн. (в наявності декілька штук)













Новинка!



Срібна монета "Копання картоплі / Копания картофеля" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)



Тираж лише: 4000 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1309 грн.





Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018

Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф



Тираж лише: 3500 штук!



Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.



Серія: Літаки України



Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.















Ціна монети із футляром від НБУ - 1309 грн.



Всі монети в банківському стані.

По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.





Новинка

Сувенірна банкнота (бона) "Сто карбованців" / Сувенирная банкнота "Сто карбованцев" 2017 рік Україна НБУ

Сувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).















В наявності декілька штук.

Ціна: 99 грн. / шт. в сувенірній упаковці - 129 грн.

















Сувенірна банкнота (бона) "160 років від дня народження Івана Франка" / Сувенирная банкнота "160 лет со дня рождения Ивана Франко" 2016 рік Україна НБУ

Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.



НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.

Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.

Розмір банкноти – (69х130) мм.

Переважаючий колір банкноти – зелений.

Підпис: В. Гонтарева.







Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)



Набір у сувенірній упаковці "До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУ



Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.



На відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.















Ціна: 245 грн. (в наявності 2 набори)



Новинка!

Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

Рол з 50 монет "1 гривня" 2018 року / 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.

Загальний номіналом 50 грн.

Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама











Ціна: 79 грн. / рол



Набір з 2-х монет:







1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн.

"1 гривня" 2018 року / "1 гривна" 2018 года / Володимир Великий / Владимир Великий

та

2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн.

"2 гривні" 2018 року / "2 гривны" 2018 года / Ярослав Мудрий / Ярослав Мудрый

Загальний номінал: 3 грн. (1+2)



Ціна набору: 5 грн.

В наявності 15-ть наборів

При купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.



Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.

Монети з рола.





При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.



Звертайтесь. Дякую. Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук2) "/ `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України3) "/ 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України4) "/ Марена днепровская" 2018 р. 2 грн. тамподрук / тампопечать - 100 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Флора і фауна5) "/ Буран" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Видатні особистості України6) "/ 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України7) "/ 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України8 ) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 100 грн.9) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 90 грн. (в наявності 3 шт.)10) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)11) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)12) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці (буклет) - 109 грн.13) "/ 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 63 грн.14) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 90 грн. - без упаковки.15) "/ Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 145 грн. (в наявності 3 шт.)16) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.17) "/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.18) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.19) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)20) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)21) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.22) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 52 грн.(в наявності 2 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.23) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн. (в наявності 3 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.24) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)25) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)26) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)27) "/ Екатерининская церковь в г. Чернигове" 2017 р. 5 грн. - 70 грн. (в наявності 5 шт.)Серія: Пам'ятки архітектури України/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниДоставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г- 649 грн. (в наявності декілька штук)Срібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.Срібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Літаки УкраїниПрисвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.Всі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 99 грн. / шт.- 129 грн.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.(в наявності 2 набори)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грамаЦіна: 79 грн. / рол1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую. ST_11

Повідомлень: 368 З нами з: 28.04.11 Подякував: 38 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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m_mishanya76 Вів 19 чер, 2018 15:51 Продажа коллекции украинских юбилейных монет 1995-2011 225 м

Doktor_Aybolit » Чет 19 кві, 2018 06:55 0 590

Doktor_Aybolit Чет 19 кві, 2018 06:55 Украина. Набор, комплект монет. Восточный календарь. 12 моне

de_moff » Вів 07 бер, 2017 20:49 4 2315

aleks-kiev Сер 22 бер, 2017 10:52