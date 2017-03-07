Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Додано: Сер 31 жов, 2018 17:05

Ціна за набір з трьох монет: 47 грн.

Монети зі срібла:

Ціна монети із футляром від НБУ - 1179 грн.

Ціна монети із футляром від НБУ - 1399 грн.

Ціна монети із футляром від НБУ - 1309 грн.

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 80000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

в сувенірній упаковці

Дата введення в обіг: 29 грудня 2017

Тираж: 20000 штук

Розміри банкноти: - 80 х 170 мм.

Ціна: 79 грн. / рол

Ціна: 129 грн. / рол

Ціна набору: 5 грн.

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):1) "/ 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика" 2018 р. 2 грн. - 65 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України / використано тамподрук2) "/ Ольга Авилова" 2018 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України / використано тамподрук3) "/ XII зимние Паралимпийские игры" 2018 р. 2 грн. - 99 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Спорт / використано тамподрук4) "/ 100 лет Национальной академии наук Украины" 2018 р. 5 грн. - 69 грн. (в наявності 2 шт.)5) "/ 100 лет со времени создания Кобзарского хора" 2018 р. 5 грн. - 69 грн. (в наявності 3 шт.)6) "/ `Сердце отдаю детям` (к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского)" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Видатні особистості України7) "/ 100-летие Таврическому национальному университету имени В. И. Вернадского" 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України8 ) "/ Буран" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Видатні особистості України9) "/ 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України10) "/ 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко" 2018 р. 2 грн. - 53 грн. (в наявності 2 шт.)Серія: Вищі навчальні заклади України11) "/ Самолет Ан-132 / AN-132" 2018 р. 5 грн. - 100 грн.12) "/ 100 лет образования Общества Красного Креста Украины" 2018 р. 5 грн. тамподрук / тампопечать - 90 грн. (в наявності 3 шт.)13) "/ Леонид Жаботинский" спорт 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 2 шт.)14) "/ Александр Шалимов" хірург, тампорук 2018 р. 2 грн. - 55 грн. (в наявності 3 шт.)15) "/ 50 лет Всемирному конгрессу украинцев" ВКУ 2017 р. 5 грн. в сувенірні й упаковці (буклет) - 109 грн.16) "/ 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой" 2017 р. 5 грн. - 63 грн.17) "/ 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко" 2017 р. 5 грн. (в сувенірній упаковці / буклет) - 115 грн. / 90 грн. - без упаковки.18) "/ Автономная Республика Крым" 2018 р. біметал 5 грн. - 145 грн. (в наявності 3 шт.)19) "/ 80 лет Хмельницкой области" 2017 р. біметал 5 грн. - 117 грн.20) "/ 85 лет Днепропетровской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 145 грн.21) "/ 85 лет Харьковской области" 2017 р. біметал 5 грн. - 149 грн.22) "/ 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры" 2017 р. 2 грн. - 51 грн. (в наявності 3 шт.)23) "/ XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро" 2017 р. 2 грн. - 63 грн. (в наявності 2 шт.)24) "/ Иван Айвазовский" 2017 р. 2 грн. - 69 грн.25) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 52 грн.(в наявності 2 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.26) Пам`ятна медаль "" 2018 рік Україна НБУ - 54 грн. (в наявності 3 шт.)нейзильбер; тираж – 30 000 штук.27) Пам`ятна медаль "" / "100 лет со дня основания Украинского государственного банка" 2017 р. НБУ - 55 грн. (в наявності 3 шт.)28) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования Генерального Суда Украинской Народной Республики" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)29) Пам`ятна медаль/ 100 лет образования дипломатической службы Украины" 2017 р. НБУ (тираж 20 тис.) - 55 грн. (в наявності 3 шт.)30) "/ Екатерининская церковь в г. Чернигове" 2017 р. 5 грн. - 70 грн. (в наявності 3 шт.)Серія: Пам'ятки архітектури України/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" ВМФ 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена 100-річчю створення Українського військово-морського флоту`. Центральною Радою на початку 1918 року було прийнято ряд важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, у тому числі один із найголовніших - `Тимчасовий закон про флот`. 29 квітня 1918 року адмірал М. Саблін - командуючий Чорноморським флотом, ураховуючи настрої більшості українських моряків, офіційно проголосив увесь Чорноморський флот у Севастополі та Криму флотом УНР та наказав підняти український прапор. Цей день став видатним для українського державного флоту та святом українського моря, днем, коли `ціла українська фльота виявила свою приналежність до Батьківщини`./ День украинского добровольца" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена самовідданості, мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України - учасникам добровольчих формувань, які стали гордістю українського народу./ Защитникам Донецкого аэропорта" АТО 2018 р. 10 грн. - 16 грн. / шт. (в наявності 25 шт.)Монета в зіп пакеті. Нова.Серія: Збройні Сили УкраїниПрисвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту - `кіборгам`, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України.1) "" / "День украинского добровольца" 2018 рік2) "" / "Защитникам Донецкого аэропорта" 2018 рік3) "/ 100-летия создания Украинской военно-морского флота" 2018 рікНомінал 10 грн. сплав на основі цинкуСерія: Збройні Сили УкраїниДоставка "Укрпоштою" згідно тарифів за рахунок покупця (від 20 грн. - посилка) або "Новою поштою" після попередньої оплати на картку "Приватбанку". Можлива й післяплата за умови перерахування певного авансу.Інвестиційна монета зі срібла 999.931.1 г- 659 грн. (в наявності декілька штук)Срібна монета "/ 10 лет внесению в реестр мирового наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова" НБУ 2008 Львів / ЛьвовНомінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Присвячена 10-річчю внесення до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО ансамблю історичного центру міста Львова. Перша документальна згадка про Львів датується 1256 роком, який і вважається датою його заснування. Місто немов причаровує своєю багатовіковою історією та красою. Дивовижні пам`ятки архітектури зустрічаються тут на кожному кроці і утворюють разом один з найкрасивіших історико-архітектурних заповідників Європи.Срібна монета "/ Копания картофеля" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф (локальна позолота)Монета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця.Срібна монета "/ Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; ПруфМонета у капсулі та футлярі із сертифікатом. Нова.Серія: Літаки УкраїниПрисвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.Всі монети в банківському стані.По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2017 рік Україна НБУСувенірна продукція до 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 роківНа відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 рр. і перших українських паперових грошей Національний банк України випустив сувенірну банкноту `Сто карбованців`, яка відтворює дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців (автор ескізу банкноти - Георгій Нарбут).В наявності декілька штук.Ціна: 99 грн. / шт.- 129 грн.Сувенірна банкнота (бона) "" / Сувенирная банкнота "" 2016 рік Україна НБУПам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.Розмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.Підпис: В. Гонтарева.Ціна: 45 грн. / шт. (в наявності 2 шт.)Нова банкнота "" 2018 рік Україна НБУУведення в обіг 25 вересня 2018 рокуРозмір банкноти – (69х130) мм.Переважаючий колір банкноти – зелений.На банкноті нового зразка номіналом 20 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2003 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Івана Франка, а на зворотному боці – зображення будівлі Львівського оперного театру. Портрет Івана Франка переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку).Ціна: 26 грн. / шт. (в наявності 5 шт.)Набір у сувенірній упаковці "" / Набор в сувенирной упаковке "К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов" 2017 рік Україна НБУНа відзначення 100-річчя Української революції 1917 - 1921 рр. і створення першого центрального банку України Національний банк України випустив набір у сувенірній упаковці `До 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років`, що складається з пам`ятної медалі `100 років від дня заснування Українського державного банку` та сувенірної банкноти `Сто карбованців`, в якій відтворено дизайн першої української банкноти - державного кредитового білета номіналом 100 карбованців.(в наявності 2 набори)/ Оборотная монета номиналом 1 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "1 гривна" 2018 года в роле.Загальний номіналом 50 грн.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама/ Оборотная монета номиналом 2 грн.Рол з 50 монет "/ 50 монет "2 гривны" 2018 года в роле. Гривня / гривнаЗагальний номіналом 100 грн.Вага монети номіналом 2 гривні становить 4 грами.1) Обігова монета номіналом 1 грн. / Оборотная монета номиналом 1 грн./ "1 гривна" 2018 года // Владимир Великийта2) Обігова монета номіналом 2 грн. / Оборотная монета номиналом 2 грн./ "2 гривны" 2018 года // Ярослав МудрыйЗагальний номінал: 3 грн. (1+2)В наявності 15-ть наборівПри купівлі 4-х та більше наборів ціна 4.50 грн. за набір.Вага монети номіналом 1 гривня становить 3,3 грама а номіналом 2 гривні – 4 грами.Монети з рола.При купівля декількох позицій за раз можливий певний торг.Звертайтесь. Дякую.