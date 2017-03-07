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НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:41

Станом на сьогодні ще маю на продаж монети зі срібла:

Новинка!
Срібна монета "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1419 грн.

Памятна монета з нейзильберу "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 74 грн. (в наявності 3 шт.)

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Новинка!
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 649 грн. (в наявності декілька штук)

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Можлива комплектація футляром від НБУ за + 75 грн. (ціна НБУ)

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Срібна пам'ятна монета " Рік Кози / Год Козы " 2014 рік / 2015 год
Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof коза

Серія: Східний календар

Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Дуже гарний подарунок!
Особливо для людей хто народився у ці роки: 1943 , 1955 , 1967 , 1979 , 1991 , 2003 , 2015

Монета у футлярі та капсулі з сертифікатом, з банку.
Можу вислати додаткові фото.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 609 грн.


Срібна пам'ятна монета " Левенятко / Лев / Львенок " 2014 рік
Монета у сувенірній упаковці від НБУ
Україна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver Leo

Серія: Дитячий Зодіак
Присвячена дітям, які народилися під сузір'ям Лева. Монета має форму дев'ятикутника.

Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 липня по 23 серпня (23 июля - 23 августа)

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Ціна монети з сувенірною упаковкою від НБУ - 359 грн.


Срібна пам'ятна монета " Козоріжок / Козоріг / Козеріг / Козорожек / Козерог " 2015 рік
Монета у сувенірній упаковці від НБУ
Україна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver Goat

Серія: Дитячий Зодіак
Присвячена дітям, які народилися під сузір'ям Козерога. Монета має форму дев'ятикутника.

Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 22 грудня по 20 січня (22 декабря - 20 января)

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Ціна монети з сувенірною упаковкою від НБУ - 349 грн.


Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф

Тираж лише: 3500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Літаки України

Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1309 грн.


Срібна монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф

Тираж лише: 3000 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Серія: Пам'ятки архітектури України

Присвячена легендарній Кам`янець-Подільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших пам`яток архітектури України. Замок був головною оборонною спорудою в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав змін та перебудовувався. Нині замок є складовою частиною Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 1309 грн.


Новинка!
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 62.2 г ; пруф
Елемент оздоблення - локальна позолота.

Тираж лише: 2500 штук!

Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.

Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 2849 грн.

Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.

Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.

При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.

Звертайтесь. Дякую. :wink:

:!: * деякі додані недавно фото чомусь не відображаються на форумі. Лише старіші. Можу надіслати за потребою у ПП або на е-пошту.
ST_11
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:13

Срібна монета дракон

Скажіть будь ласка чи є в наявності монета рік дракона і ціна
r_i_o
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:31

Цікавить монета левенятко

  ST_11 написав:Звертайтесь. Дякую. :wink:
Востаннє редагувалось Faceless в Пон 10 гру, 2018 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Скоротив
bogdanlyutiy38
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:13

Цікавить Левенятко і Козеріжок.

ST_11
Добрий день, цікавлять ці монети (Левенятко і Козеріжок), але не можу написати Вам ПП, щойно зареєструвався. Напишіть мені, будь ласка
i_g_danyluk
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:12

  i_g_danyluk написав:ST_11
Добрий день, цікавлять ці монети (Левенятко і Козеріжок), але не можу написати Вам ПП, щойно зареєструвався. Напишіть мені, будь ласка


Монети в наявності.
Написав Вам у ПП свої контактні дані.
Звертайтесь.
ST_11
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Повідомлень: 384
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