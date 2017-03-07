Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Новинка!
Срібна монета "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; спеціальний анциркулейтед
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Пам`ятна монета, присвячена одній з найстаріших фортифікаційних споруд, зведеній у мальовничому куточку Хмельниччини, на мисі, утвореному річками Південний Буг і Бужок - Меджибізькому замку-фортеці. Фортеця протягом століть змінювала своїх власників та риси, проте залишилася легендарною пам`яткою.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1419 грн.
Памятна монета з нейзильберу "Меджибізька фортеця / Меджибожский замок / Меджибожская крепость" 2018 р. ; номінал: 5 грн. - 74 грн. (в наявності 3 шт.)
Новинка!
Інвестиційна монета зі срібла 999.9 "Архістратиг Михаїл / Архистратиг Михаил" 31.1 г 2018 р. - 649 грн. (в наявності декілька штук)
Можлива комплектація футляром від НБУ за + 75 грн. (ціна НБУ)
Срібна пам'ятна монета " Рік Кози / Год Козы " 2014 рік / 2015 год
Україна НБУ срібло / серебро 15,55 грам (0,5 унції 1/2) Ag silver Proof коза
Серія: Східний календар
Присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.
На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.
Дуже гарний подарунок!
Особливо для людей хто народився у ці роки: 1943 , 1955 , 1967 , 1979 , 1991 , 2003 , 2015
Монета у футлярі та капсулі з сертифікатом, з банку.
Можу вислати додаткові фото.
Ціна монети з футляром від НБУ - 609 грн.
Срібна пам'ятна монета " Левенятко / Лев / Львенок " 2014 рік
Монета у сувенірній упаковці від НБУ
Україна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver Leo
Серія: Дитячий Зодіак
Присвячена дітям, які народилися під сузір'ям Лева. Монета має форму дев'ятикутника.
Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 23 липня по 23 серпня (23 июля - 23 августа)
Ціна монети з сувенірною упаковкою від НБУ - 359 грн.
Срібна пам'ятна монета " Козоріжок / Козоріг / Козеріг / Козорожек / Козерог " 2015 рік
Монета у сувенірній упаковці від НБУ
Україна НБУ срібло 7,78 грам (1/4 унції) Ag silver Goat
Серія: Дитячий Зодіак
Присвячена дітям, які народилися під сузір'ям Козерога. Монета має форму дев'ятикутника.
Дуже гарний подарунок для усіх хто народився в період з 22 грудня по 20 січня (22 декабря - 20 января)
Ціна монети з сувенірною упаковкою від НБУ - 349 грн.
Новинка!
Срібна монета "Літак Ан-132 / Самолет Ан - 132 / AN-132" НБУ 2018
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; Пруф
Тираж лише: 3500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Літаки України
Присвячена багатоцільовому літаку Ан-132, який призначений для виконання широкого спектра завдань. Літак створений колективом Державного підприємства `Антонов` завдяки багаторічному досвіду і використанню новітніх авіаційних технологій.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1309 грн.
Срібна монета "Старий замок у м. Кам`янці-Подільському / Старый замок в г. Каменце-Подольском" НБУ 2017
Номінал 10 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 31.1 г ; пруф
Тираж лише: 3000 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Серія: Пам'ятки архітектури України
Присвячена легендарній Кам`янець-Подільській фортеці (замку), одній із найкрасивіших пам`яток архітектури України. Замок був головною оборонною спорудою в комплексі укріплень міста, неодноразово зазнавав змін та перебудовувався. Нині замок є складовою частиною Кам`янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
Ціна монети з футляром від НБУ - 1309 грн.
Новинка!
Срібна монета "100 років Національній академії наук України / 100 лет Национальной академии наук Украины" НБУ 2018 НАНУ
Номінал 20 грн.; Срібло Ag 925 ; Унція 62.2 г ; пруф
Елемент оздоблення - локальна позолота.
Тираж лише: 2500 штук!
Монета у капсулі та футлярі з сертифікатом. Нова.
Присвячена багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним із провідних наукових центрів світу, зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень.
Ціна монети з футляром від НБУ - 2849 грн.
Всі монети в банківському стані.
По руках не ходили. При проханні вишлю додаткові фото.
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10%.
Доставка "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
Звертайтесь. Дякую.
:!: * деякі додані недавно фото чомусь не відображаються на форумі. Лише старіші. Можу надіслати за потребою у ПП або на е-пошту.